ستُمنح ثلاث فائزات جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 60,000 دولار أمريكي، بدون التخلي عن أي أسهم في شركاتهنّ

تنضم هيا صوان، إحدى أبرز خبيرات اللياقة البدنية في المملكة ورائدة الأعمال المعروفة المتخصصة في مجال الصحة والعافية، إلى البرنامج كمرشدة لدعم المشاركات وتوجيههنّ

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمزV)، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، اليوم عن إطلاق برنامج "هي التالية في ريادة الأعمال" في المملكة العربية السعودية، وذلك بالشراكة مع البنك السعودي الأول والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت". وتأتي هذه المبادرة الأحدث تأكيداً لالتزام Visa طويل الأمد بدعم الأعمال التي تقودها السيدات في جميع أنحاء المنطقة.

ويتيح البرنامج لرائدات الأعمال في المملكة التقدم بطلب للحصول على فرصة لتأمين التمويل والإرشاد والترويج لمشاريعهن حتى 21 يوليو 2025. وسيتم اختيار خمس متسابقات نهائيات والإعلان عنهنّ في1 أغسطس، لتشاركن بعد ذلك في فعالية عرض تقديمي تخضع للتحكيم النهائي في سبتمبر، حيث ستحصل ثلاث فائزات على جائزة إجمالية تبلغ 60,000 دولار أمريكي على شكل منح مالية دون التخلي عن أي أسهم في شركاتهنّ.

ويفتح برنامج "هي التالية في ريادة الأعمال" الباب واسعاً أمام السيدات من جميع القطاعات، بدءاً من صاحبات الأعمال القائمة ووصولاً إلى رائدات الأعمال الناشئات ممن يتمتعن بأفكار جريئة وإمكانيات نمو مرتفعة. وتحصل الفائزة بالجائزة الكبرى على 30,000 دولار أمريكي، بينما تنال كل من الوصيفة والفائزة باختيار الجمهور مبلغيّ 20,000 دولار أمريكي و10,000 دولار أمريكي على التوالي.

وتنضم هيا صوان، إحدى أبرز خبراء اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية ورائدة الأعمال البارزة في مجال الصحة والعافية، إلى برنامج "هي التالية" في ريادة الأعمال كمرشدة للبرنامج. وتحولت صوان إلى شخصية رائدة في تمكين المرأة في مجالات الصحة وريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية، وذلك من خلال قيادتها لمشاريع متعددة مثل SheFit وPlayball السعودية، إلى جانب منصبها في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لركوب الأمواج.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عُمان: "أظهرت جميع نسخ برنامج ’هي التالية‘ أن دور رائدات الأعمال في المملكة العربية السعودية لا يقتصر على بناء الشركات، فهنّ يسهمن في دفع عجلة التغيير الاقتصادي على المدى الطويل. وقد أظهرت دراستنا حول رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات أن واحدة من كل اثنتين من صاحبات الأعمال ترغب في تحقيق النمو من خلال توسيع منتجات أو خدمات شركتها، وأن واحدة من كل خمس سيدات تسعى بفعالية إلى تحسين مهاراتها في المجال المالي ووضع الميزانيات. وتعزز هذه الرؤى أهمية البرامج الريادية مثل برنامج ’هي التالية‘، فلا يقتصر الأمر على التمويل، بل يتعلق بمنح رائدات الأعمال التقدير والإرشاد والدعم الذي يحتجنه للنمو بثقة. ونفخر بتقديم المساعدة في إنشاء بيئة ريادية أكثر شمولاً، بالتعاون مع البنك السعودي الأول ومنشآت، حيث يمكن لمزيد من الشركات التي تقودها السيدات أن تزدهر وتساهم في رسم ملامح الاقتصاد المستقبلي للمملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030".

وصرحت لمى غزاوي، الرئيس التنفيذي للرقابة المالية لدى الأول قائلةً: "تؤدي رائدات الأعمال في المملكة دورًا متناميًا في دفع عجلة النمو والتحول في مختلف القطاعات. ومن خلال مبادرة She’s Next، يسعدنا في الأول أن نساهم في دعم طموحاتهن من خلال توفير الموارد اللازمة للتوسع والنجاح؛ إن تمكين المرأة في قطاع الأعمال يمثل ركيزة أساسية من التزامنا بدعم تنمية اقتصادية أكثر شمولًا وتنوعًا في المملكة."

وأضافت: "تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، أصبح للمرأة دور بارز في مختلف القطاعات، حيث تقود الابتكار وتقدم مساهمات ملموسة في دعم الاقتصاد الوطني. من خلال She’s Next، نحرص على تقديم ما هو أبعد من الدعم المالي، عبر بناء مجتمع يُعزز من تمكين المرأة ويمنحها الثقة لتتقدم وتحقق طموحاتها."

وجاء في تعليق "منشآت" على هذه المبادرة: "يشكّل تمكين رائدات الأعمال محوراً رئيسياً ومحركاً فاعلاً لمسيرة ازدهار الاقتصاد الوطني. فعندما نزوّد المرأة بالأدوات المناسبة، والتوجيه المتخصص، ونتيح لها الوصول إلى مصادر التمويل، نسهم في تفعيل دورها كركيزة للابتكار، ومحفز لتوليد فري العمل المستدامة، وشريك أساسي في بناء مجتمعات قوية وقادرة على مواكبة التحديات. ومن خلال مبادراتنا الريادية البارزة، وفي مقدمتها ’هي التالية‘، نفخر بدعم الجيل الجديد من رائدات الأعمال السعوديات اللواتي يسهمن بفعالية في تشكيل مستقبل المملكة، والمضي قدماً نحو تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030."

ويأتي برنامج "هي التالية في ريادة الأعمال" عقب سلسلةٍ من الدورات الناجحة في المملكة العربية السعودية، والتي ركزت على مجالات الموضة والألعاب الإلكترونية والرياضات. وتعيد هذه الفعالية تسليط الضوء على المجتمع الريادي الأوسع، مما يعزز حضور ورؤى السيدات اللواتي نجحن في دفع عجلة الابتكار وتوفير فرص العمل وبناء مستقبل الأعمال في المملكة.

وشهد عام 2023 إطلاق مبادراتيّ "SheTrades" و"She’s Next" التعاونيتين بين مركز التجارة الدولية وVisa في دول مجلس التعاون الخليجي. وأسهمت المبادرتان في تدريب 340 سيدة من ست دول، كما دعمت أكثر من 12 ألف موظفة. واستثمرت Visa منذ عام 2020 حوالي 3 ملايين دولار أمريكي في أكثر من 250 منحة ودورة تدريبية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من السيدات، وذلك من خلال برنامج منح "هي التالية" في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وسلطنة عُمان والبحرين وقطر والكويت.

لمزيد من المعلومات والتقدم بطلب للمشاركة في برنامج "هي التالية"، يرجى من المتقدمات إرسال استمارة طلب موجزة على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

نبذة حول شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية About Visa أو visamiddleeast.com/blog ومتابعة أخبارنا عبر VisaCEMEA@.

-انتهى-

#بياناتشركات