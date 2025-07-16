تم تغطية الاكتتاب العام لطرح أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة ببورصة مصر بنحو 33.7 مرة، حسب بيان للبورصة الأربعاء.

وبنيان التي تعمل في قطاع المباني الإدارية والتجارية كالمكاتب وعقارات التجزئة في شرق وغرب القاهرة، منذ نحو 17 عام، أول طرح عام أولي في البورصة هذا العام، والتي شهدت إدراجين مباشرين لأسهم شركتي جو جرين وفاليو.

طرحت الشركة ما يصل إلى 362.9 مليون سهم تمثل نحو 21.94% من رأسمال الشركة، وقد تم تخصيص 95% من إجمالي أسهم الطرح للاكتتاب الخاص و5% للاكتتاب العام.

وقد تم تغطية الاكتتاب الخاص 6.88 مرة. وحددت الشركة السعر النهائي للطرح عند الحد الأدنى للنطاق السعري الذي كان بين 4.96 و 5.44 جنيه مصري (0.1 و 0.11 دولار).

للمزيد: مُحدث - تغطية الاكتتاب الخاص لطرح أسهم بنيان للتنمية والتجارة ببورصة مصر 6.88 مرة

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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