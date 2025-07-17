ثاني الزيودي: استقطاب مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لشركات رائدة مثل كويست جلوبال يعكس مكانة الدولة منصةً للنمو والتوسع إقليمياً وعالمياً

أبوظبي: انضمت "كويست جلوبال"، الشركة السنغافورية الرائدة عالمياً في خدمات البحث والتطوير الهندسي إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تسعى لاستقطاب الشركات عالية التأثير من كل أنحاء العالم لتأسيس مراكز إقليمية لها في دولة الإمارات عن طريق تقديم مجموعة من أهم أسس دخول السوق، ومنها التأسيس السريع والإصدار المعجل للتراخيص.

وتُخطّط "كويست جلوبال"، بعد انضمامها إلى المبادرة، لتأسيس "مراكز هندسية عالية القيمة" (HVECs) داخل دولة الإمارات. وستعمل هذه المراكز المخصّصة بخدمة عملاء محددين كمراكز متميزة للبحث والتطوير الهندسي لصالح مصنّعي المعدات الأصلية (OEMs). وستسهم هذه المراكز في دعم مصنّعي المعدات الأصلية على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، من خلال تعزيز كفاءة سلسلة التوريد، وتطوير عمليات التصنيع، وتحفيز الابتكار. وتتماشى هذه الخطوة مع توجه دولة الإمارات نحو تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وتوطين سلاسل التوريد، وتطوير الكفاءات والمواهب الوطنية.

ورحّب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بانضمام "كويست جلوبال" إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتأسيس حضور قوي لها في السوق الإماراتية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس مكانة الدولة كمنصة للنمو.

وقال معاليه: "تواصل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة استقطاب الشركات الطموحة ذات الرؤية الاستشرافية، مثل 'كويست جلوبال'، إلى دولة الإمارات. وعبر الارتقاء بمنظومتنا الهندسية وتقديم خدمات مخصصة لشركات التصنيع، ستدعم مراكز الأبحاث المتطورة التابعة لهذه الشركة أهدافنا في التحول الصناعي، وستحسّن الإنتاجية وستطوّر المواهب الوطنية. كما تساعد مشاركة 'كويست جلوبال' في المبادرة على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للأعمال يسهّل التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية".

وبدوره، قال روبرت فاتر، الرئيس التنفيذي لشركة كويست جلوبال : "يسعدنا في كويست جلوبال أن نكون من بين الشركات التي تمّ اختيارها للانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. نحن نعمل مع أكثر من 21 ألف مهندس حول العالم، بصفتنا شريكاً استراتيجياً في مجالات الهندسة وتطوير الموارد البشرية لكبرى الشركات العالمية في قطاعات الطاقة والفضاء والدفاع وغيرها، بما يسهم في تحقيق أهدفاها التنموية والتشغيلية. وباعتبارنا جزءاً من برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نؤكد التزامنا بدعم طموحات عملائنا في دولة الامارات عبر الاستثمار في انشاء مراكز هندسية عالية القيمة، بما يوفر الحجم والعمق والتنوع المطلوب في الكفاءات والمواهب المطلوبة دعماً لمبادرة "اصنع في الإمارات"، والمساهمة في تعزيز اقتصاد المعرفة في الدولة".

ومن خلال انضمامها إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعزز كويست جلوبال شراكاتها الدولية وتساهم في بناء اقتصاد مرن وجاهز للمستقبل في دولة الإمارات. وستعكس استثمارات الشركة في تطوير القدرات الهندسية المتقدمة وترسيخ ثقافة الابتكار التعاوني المكانة المتميزة لدولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمار لدى كبرى الشركات التكنولوجية الرائدة عالمياً.

ويشار إلى أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مكنت، منذ إطلاقها عام 2022، مجموعة من الشركات العالمية الرائدة من تأسيس حضور لها في دولة الإمارات، ما ساعد على الارتقاء بقطاعات اقتصاد المستقبل، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة البديلة والتخزين والطيران الهجين والتخمير الدقيق. وتدعم كل تلك الشركات خطط دولة الإمارات لمواصلة بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

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