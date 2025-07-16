تم تغطية الاكتتاب في صندوق مباشر- إيفولف للاستثمار في الذهب "دهب مباشر" أكثر من 3 مرات في نحو 10 أيام منذ بدء الاكتتاب في 6 يوليو الجاري، وفق إيهاب رشاد، نائب رئيس شركة مباشر كابيتال هولدينج للاستثمارات المالية، لزاوية عربي.

تشهد مصر اهتمام متزايد بصناديق الاستثمار في الذهب مع الإقبال على الاستثمار في الأدوات المرتبطة بالملاذات الآمنة للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم. وهذا رابع صندوق للاستثمار في الذهب في مصر.

"(الصندوق) دلوقتي متغطي أكتر من 3 مرات... هنقفل الاكتتاب الأولي دا الأسبوع الجاي،" وفق رشاد.

يبلغ الحجم المبدئي للصندوق 10 مليون جنيه (202.3 ألف دولار)، ويستهدف استثمار موارده مناصفة بين الذهب وأداوت الدين الحكومي مثل سندات وأذون الخزانة، بهدف تحقيق التوازن بين العائد والملاذ الآمن.

وقد بلغ عدد المستثمرين في الصناديق الثلاثة السابقة نحو 200 ألف مستثمر، بتعاملات بلغت 2.1 مليار جنيه، حسب بيانات رسمية صادرة مايو الماضي.

وقد بدأ الاكتتاب في صندوق "دهب مباشر" بسعر 10 جنيه للوثيقة، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب بنحو 100 وثيقة أي ما يعادل 1000 جنيه.

بحسب رشاد، يتيح الصندوق للمستثمر شراء وثائقه واستردادها في أي وقت، على أن يكون بشكل الكتروني عبر تطبيق مباشر.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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