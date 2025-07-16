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أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4650 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3986 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5314 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.32 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أخبار سريعة

- وصل إجمالي ما سددته الحكومة المصرية من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة في الـ 12 شهر الأخيرة إلى 8.5 مليار دولار، بعد أن سددت دفعة بقيمة مليار دولار هذا الشهر، فيما يتبقى للشركات نحو 2.5 مليار دولار، من المخطط تسويتها كاملة في سبتمبر، حسب إعلام محلي عن مصادر.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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