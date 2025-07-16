أصبحت شركة فيسين المغربية العاملة في قطاع المعدات الطبية، أحدث وافد لبورصة الدار البيضاء، والتي بدأ التداول على أسهمها في السوق يوم الثلاثاء.

تلقت فيسين، طلب كبير على أسهمها في الطرح العام الأولي، في ظل فرص للتوسع في القطاع الصحي بالمغرب مع استثمارات حكومية وخاصة في البلاد. وتعد هي ثاني شركة مدرجة في القطاع الصحي ببورصة الدار البيضاء، وأول شركة يتم إدراجها هذا العام.

لدى فيسين - التي تعمل في سوق المغرب منذ أكثر من 20 عام، وكانت معروفة سابقا باسم Best Health - شركات تابعة في تونس وكوت ديفوار والسنغال، ولديها خطط للتوسع وتنفيذ استحواذات لتعزيز أنشطتها.

وفسرت رانيا جول كبيرة محللي الأسواق في XS.com للتداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لزاوية عربي، الإقبال القوي على الطرح العام الأولي في ظل محدودية الفرص الاستثمارية المتاحة في بورصة الدار البيضاء التي لا تشهد زخم في الاكتتابات العامة.

"أي اكتتاب جديد خاصة إذا كانت الشركة ربحية وتمتلك عقودا صناعية طويلة الأجل كما هو الحال مع فيسين يتحول إلى فرصة نادرة تجذب اهتمام المستثمرين،" حسب جول.

تفاصيل أكثر عن الطرح

(وفق بيانات رسمية)

- طرحت الشركة نحو 2.1 مليون سهم بغرض زيادة رأسمالها.

- حددت سعر السهم عند 236 درهم (تتضمن 50 درهم قيمة اسمية للسهم + 186 درهم علاوة إصدار) لجمع ما يصل إلى 500 مليون درهم (55.1 مليون دولار)

- امتدت فترة الاكتتاب بين 30 يونيو – 4 يوليو 2025.

- تم تغطية الاكتتاب أكثر من 64 مرة، وتلقت الشركة طلبات تخطت 32 مليار درهم.

- شارك في الاكتتاب ما يزيد عن 37.6 ألف مكتتب.

ويتوقع أن تشهد بورصة الدار البيضاء مزيد من الطروحات، إذا تم استغلال الزخم في السوق "التي تتميز بأنها متعطشة لرؤوس أموال جديدة، ثقة متزايدة من المستثمرين، وبيئة تنظيمية بدأت تستجيب للطموحات الاقتصادية،" وفق جول.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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