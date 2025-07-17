الدرعية: وقّعت شركة الدرعية عقد إنشاءات بقيمة 5.75 مليارات ريال سعودي لفرع شركة الصين لهندسة الموانئ، لتطوير مشروع الدرعية أرينا، الذي يتضمّن مبنى أرينا الدرعية، وثلاثة مباني مكتبية متعددة الاستخدامات، ومواقف للسيارات، لتعزيز هدف الدرعية لجعلها وجهةً ثقافيةً وسياحيةً عالمية، حيث يُغطّي مشروع أرينا الدرعية مساحةً أرضيةً إجماليةً تبلغ نحو 74,000 ألف متر مربع، صُمّمت لتكون منشأة متعددة الاستخدامات، تستضيف من خلالها فعاليات متنوعة، تشمل الحفلات الموسيقية، والمنافسات الرياضية، ومسابقات الرياضات الإلكترونية، والمعارض المختلفة، وذلك بسعة تبلغ 20,000 ألف متفرج، لجذب الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة.

ويُستلهم تصميم أرينا الدرعية الذي نفّذته شركة الهندسة المعمارية العالمية (HKS Inc) من التكوينات الجيولوجية الطبيعية المحيطة بالدرعية، مع الحفاظ على عناصر العمارة النجدية التقليدية، لتحقق مزيجاً متناغماً بين التراث والابتكار. ويسهم مشروع " أرينا الدرعية " في تعزيز جودة الحياة من خلال توفير مساحاتٍ يستمتع فيها السكان والزوار، لتعزيز التفاعل المجتمعي، بما يرفع مستوى الرفاهية. وإضافةً إلى مبنى " أرينا الدرعية "، سيشمل المشروع تطوير ثلاثة مباني مكتبية متعددة الاستخدامات، من تصميم الشركة العالمية "جون مكسلان وشركائه" للهندسة المعمارية، بمساحة إجمالية تقارب 114,000 ألف متر مربع، مدعومة بأحدث تقنيات البنية التحتية، كما يتضمّن العقد إنشاء مواقف للسيارات تستوعب أكثر من 4,000 ألاف سيارة لدعم تشغيل أرينا الدرعية ومرافقها المكتبية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، السيد جيري إنزيريلو "ستكون أرينا الدرعية بمثابة معلمٍ ثقافيٍ مميز، يُسهم في تشكيل مستقبل الفنون والثقافة في المملكة العربية السعودية، كما ستُمثّل مركزًا لاستقطاب أكبر الأحداث العالمية والزوّار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالفعاليات الرياضية والفنية والترفيهية المتنوعة، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. يعكس مشروع أرينا الدرعية التزامنا المستمر بتطوير أصول نوعية ومتعددة الاستخدامات، لتقديم تجربة فاخرة وشاملة تخدم زوّار وسكّان الدرعية".

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي للشركة الصينية لهندسة الموانئ في الشرق الأوسط السيد يانغ تشي يوان "تمثل هذه الشراكة الجديدة، إنجازًا مهمًّا لفرع شركتنا في المملكة العربية السعودية، كما ستُضيف الشركة الصينية لهندسة الموانئ إلى المشروع خبرة عالمية واسعة، وخبرة فنية، وسجلًا حافلًا بالإنجازات في تنفيذ مشروع أرينا الدرعية، وسنُسخّر أفضل الموارد والكفاءات من جميع شركاتنا حول العالم، وسنعمل جاهدين لتحقيق التميز، وضمان تسليم هذا المشروع العالمي بنجاح وفي الوقت المحدد، ونلتزم بتقديم التميز دعمًا لرؤية السعودية 2030. ونحن فخورون للغاية بكوننا جزءًا من مشروع الدرعية التاريخي".

ويُعد هذا العقد هو الأكبر ضمن سلسلة المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها شركة الدرعية منذ بداية عام 2025م، حيث تواصل الشركة تسريع وتيرة تطوير مشاريعها وتحقيق إنجازاتٍ متتالية، حيث سيصبح مشروع أرينا الدرعية واحد من الأصول الثقافية والترفيهية التي ستحتضنها الدرعية، مثل دار الأوبرا الملكية، والمتاحف التسعة، والأكاديميات، التي تتميّز بتصاميمها الفريدة المُستلهمة من العمارة النجدية الأصيلة.

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