(عمان، الأردن ): أعلنت أمديست-الأردن عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية إطاراً للتعاون يهدف إلى تمكين الشباب الأردني من خلال التدريب المتخصص والتواصل المباشر مع القطاعات ذات الصلة.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم يوم الخميس الموافق 10 تموز من العام الجاري 2025 في مقر شركة "جورامكو"، من قبل كل من المديرة القُطرية لأمديست، نور الرشيد، والرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري.

وبموجب هذه الشراكة، ستقدم أمديست تدريباً شاملاً لـ60 شاباً وشابة، مع التركيز على تعزيز كفاءتهم في أساسيات اللغة الإنجليزية، وتطوير مهاراتهم الشخصية ومعرفتهم الرقمية. ويأتي هذا التدريب بدعم من شركة بوينغ، فيما يتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع وزارة الشباب، وهو ما يعكس الالتزام المشترك من كافة الأطراف المعنية تجاه مساندة وتمكين الشباب.

وفي إطار الشراكة، ستقوم "جورامكو" بدور محوري؛ حيث ستكرس خبراتها المهنية والفنية الواسعة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية لدعم برنامج "وظائف في مجال الطيران"، وذلك من خلال مراجعة برامج التدريب التي تقدمها أمديست، فضلاً عن تنظيم جلسات حوارية تجمع المشاركين في البرنامج مع خبراء ومتخصصين في القطاع. وإلى جانب ذلك، تلتزم الشركة بدعم التطور المهني للمشاركين عبر مساعدتهم في اجتياز عملية التوظيف، مع الالتزام بتسهيل وتأمين فرص توظيف مباشرة لخريجي البرنامج ضمن فريق عملها.

وتعليقاً على هذه الشراكة الهامة، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "تعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية في إطار التزامنا بإعداد الجيل القادم من المتخصصين في قطاع الطيران في الأردن. ومن خلال توحيد جهود أمديست في تمكين وتنمية الشباب، وخبرة جورامكو العميقة وما توفره من فرص عمل حقيقية، فإننا نسهم سوية وبشكل مباشر في تعزيز نمو قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية ورفع سويته في المملكة."

وإلى جانب الأهداف الرئيسية التي تسعى مذكرة التفاهم إلى تحقيقها، فإنها تمهد الطريق لتوسيع آفاق التعاون بين "جورامكو" وأمديست، بما يتيح للطرفين استكشاف مجالات اهتمام مشترك أخرى، خاصةً في مبادرات المسؤولية المجتمعية وبرامج تطوير القوى العاملة الشاملة.

نبذة عن أمديست:

تعد أمديست منظمة غير ربحية أمريكية بارزة. وقد كرست المنظمة جهودها على مدار أكثر من 70 عاماً لتوسيع فرص التعليم والتدريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وأفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 5 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة مع خطط للتوسعة قيد التنفيذ حالياً. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (CARC).

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