وقّعت شركة مطارات جدة مذكرة تفاهم مع مجموعة مطارات شانغي، الاثنين14 يوليو، وذلك بحضور معالي الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ضمن زيارته الرسمية إلى سنغافورة.

وقّع المذكرة كل من المهندس مازن جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، والسيد يام كوم وينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات شانغي. ويهدف الطرفان إلى تعزيز أوجه التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية، أبرزها: الارتقاء بتجربة المسافرين، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز معايير السلامة والأمن، توسيع شبكات الربط الجوي، وتبادل الخبرات في تقنيات المطارات والأتمتة، بما يواكب التوجهات العالمية في قطاع الطيران.

وتضمنت مذكرة التفاهم خططًا لبحث واستكشاف برامج مستقبلية تهدف إلى توثيق العلاقات وتبادل الخبرات بين الجانبين

وتجسد هذه المبادرة التزام شركة مطارات جدة بالارتقاء بمكانة مطار الملك عبدالعزيز الدولي كمركز إقليمي ودولي، بما يواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران في المملكة ضمن رؤية 2030.

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