بمناسبة عودة رحلات طيران الجزيرة المباشرة إلى مدينة أبها في المملكة العربية السعودية وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، احتفلت الشركة بتدشين أول رحلة في حفل رسمي لقص الشريط حضره حضرة المستشار بندر بن عبود في سفارة المملكة العربية السعودية، إلى جانب الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، باراثان باسوباثي، والرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية، ناصر فهد العبيد.

وتُعد أبها الوجهة السابعة لطيران الجزيرة في السعودية لتوفر للمسافرين خط مباشر يسهّل زيارة واحدة من أجمل المدن السعودية من حيث الطبيعة الخلابة والثقافة الغنية.

نبذة عن طيران الجزيرة

طيران الجزيرة هي شركة طيران منخفضة التكلفة رائدة مقرها الكويت، تأسست في عام 2024 وتخدم اليوم أكثر من 5 ملايين مسافر سنوياً عبر شبكة وجهاتها التي تضم أكثر من 60 وجهة في الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

برحلات تتبع أعلى معايير السلامة، وخدمة عملاء ذات جودة عالية وأسعارها التنافسية، تلبي طيران الجزيرة احتياجات جميع فئات المسافرين، سواء كانت رحلتهم للعمل أو السياحة أو للزيارات الدينية أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتُشغّل طيران الجزيرة أسطولاً حديثاً ذات كفاءة عالية يتكون من 24 طائرة من طراز إيرباص A320ceo وA320neo والتي تمكّن الشركة من تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من تأثيرها البيئي. ومن المجدول استلامها 26 طائرة جديدة ضمن طلبيتها ابتداءً من عام 2027 وما بعده، ومنها 18 طائرة من طراز A320neo وثمان طائرات من طراز A321neo.

كما تُعد طيران الجزيرة شركة الطيران الوحيدة المدرجة في بورصة الكويت، وقد صُنّفت ضمن قائمة فورتشن 500 العربية، وحصلت على لقب "أفضل مكان للعمل" في عام 2023.

وتنفرد طيران الجزيرة بريادتها في قطاع الطيران، إذ أطلقت العديد من المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، فيما كانت من أوائل شركات الطيران التي صمّمت وبنت وتشغّل مبنى ركابها الخاص، مبنى ركاب الجزيرة T5، في مطار الكويت الدولي.

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