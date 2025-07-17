أعلنت شركة "الحمرا" (Al Hamra)، وهي الشركة الرائدة والمتخصصة في تطوير مشاريع أسلوب الحياة والاستثمار العقاري في رأس الخيمة، عن الإطلاق الرسمي لمشروعين سكنيين بارزين: "الحمرا جرينز" (Al Hamra Greens) و"آيلا هومز" (Aila Homes)، بقيمة استثمارية إجمالية تفوق 3 مليارات درهم إماراتي. وقد حضر حفل الإطلاق، الذي أقيم في 5 يوليو في مدينة جميرا، دبي، أكثر من 1,000 شخص من الوسطاء العقاريين وأصحاب المصلحة في القطاع.

يقع المشروعان في قرية الحمراء، ويشكّلان دليلاً على حرص الشركة على تطوير مشاريع تركز على السكن الفاخر عالي الجودة والتصميم الموجّه الذي يراعي الشكل والوظيفة في الوقت عينه.

يعدّ "الحمرا جرينز" (Al Hamra Greens) مجمّعاً سكنياً يستوحي تصميمه من الطراز الاسكندنافي، يركز على العافية وقائم على فلسفة "استعادة الشعور بالحياة والتواصل مع العالم". يقع المشروع ضمن منطقة "راك سنترال"، وهي منطقة الأعمال المركزية المتطورة، ويوفر إطلالات خلابة على قلب رأس الخيمة وملعب الحمرا للجولف ومنتجع وين جزيرة المرجان. يتألف المشروع من 1,754 شقة ذات تخطيطات متعددة، من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وجميعها مزوّدة بشرفات خاصة لتوفير بيئة داخلية وخارجية هادئة وسلسة. يضمّ المشروع، المتاح للتملّك بأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم، مجموعة متنوّعة من وسائل الراحة تشمل الحدائق الخضراء ومساحات خاصة للشواء وملاعب البادل والتنس وكرة السلة ومسارات للركض وركوب الدراجات ومناطق لعب الأطفال وحديقة للحيوانات الأليفة ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضية مع إطلالات بانورامية. تجدر أفشارة إلى أنه تمّ بيع أكثر من 38 في المائة من المشروع في غضون 24 ساعة من الإطلاق.

تزامناً، قامت شركة "الحمرا" (Al Hamra) بإطلاق مشروعها الثاني، "آيلا هومز" (Aila Homes)، الذي يتألف من 200 من الفلل الراقية (تاون هاوس) شبه المنفصلة المكونة من 3 و4 غرف نوم، تتميز بهندستها المعمارية الحديثة وتصميماتها الواسعة، مع حدائق خاصة، وسهولة الوصول المباشر إلى مختلف مرافق المجمّع. هذا وقد تمّ بيع أكثر من 50 في المائة من وحدات "آيلا هومز" السكنية قبل الإطلاق الرسمي، ما يعكس الطلب القوي من المستهلكين على المنازل العائلية الجاهزة للسكن في الإمارة.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال بينوي كورين، الرئيس التنفيذي لشركة "الحمرا" للتطوير العقاري:"نسعى من خلال إطلاق هذه المشاريع إلى الاستجابة بشكل مباشر للطلب المتنامي من قبل العملاء على مشاريع أسلوب الحياة الهادفة والمتجذرة في الطبيعة والتي تدعم الحياة المجتمعية. تمثل هذه المشاريع إنجازاً أساسياً في مسيرة نمو شركة ’الحمرا، وتعكس التزامنا بتقديم مشاريع مدفوعة بالقيمة."

سيستفيد السكان في المجمّعين السكنيين من منظومة الخدمات والمرافق الأوسع نطاقاً، بما في ذلك ملعب للجولف، ومرسى يتّسع لـ 220 مركباً، فضلاً عن مجموعة واسعة من مرافق الضيافة الفاخرة، مثل "والدورف أستوريا"، و"ذا ريتز كارلتون"، و"سوفيتيل"، و"فندق ومساكن قرية الحمرا" التي تقع جميعها في منطقة الحمراء في رأس الخيمة.

هذا وتتطلّع شركة "الحمرا" إلى التوسّع مستقبلاً في قطاع المشاريع فائقة الفخامة، بما في ذلك فندق "والدورف أستوريا رأس الخيمة" (Waldorf Astoria Residences RAK)، وفندق "الريتز كارلتون"، رأس الخيمة، صحراء الوادي (The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert,)، وأول مشاريعها في دبي، ما يعزز مكانتها كطرف أساسي في قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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