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البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، فوق مستوى 33.8 ألف نقطة، بعد تراجع ملحوظ للمؤشرات في الجلسة السابقة.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4645 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3981 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5309 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.76 جنيه للشراء و50.61 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أخبار

- تتوقع مصر أن تنتهي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي، في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، وتنفيذ الحكومة لما بين 3-4 عمليات خصخصة خلال العام المالي الجاري، وفق تصريحات لوزير المالية المصري، أحمد كوجك، على هامش فعالية في بورصة لندن نقلتها رويترز.

وقد ذكر تقرير صندوق النقد عن المراجعة الرابعة الذي صدر هذا الأسبوع، أن مصر أنجزت تقدم محدود في عملية تقليص دور الدولة والشركات المملوكة للجيش في الاقتصاد، والتي تتمتع بامتيازات.

- يخطط المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري زيادة صادراته الغذائية للسوق الأمريكي بنسبة 50% بنهاية العام الحالي، لتصل إلى 481.5 مليون دولار بنهاية العام الحالي، مقابل 321 مليون دولار 2024، وذلك بدعم من الفرص التصديرية غير المستغلة، حسب تصريحات تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس لإعلام محلي.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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