القاهرة - تواصل شركة إكسون موبيل مصر مسيرتها في دعم الشباب من خلال تكريم خمس فرق مبتكرة شاركت في تحدي الابتكار وريادة الأعمال بالأخص في الدورة الثالثة المعنية بـ"تكنولوجيا التعليم"، بالتعاون مع حاضنة الأعمال "جسر" التابعة لقطاع البحث العلمي والابتكار لمؤسسة مصر الخير. تهدف هذه الدورة الثالثة إلى تحويل الأفكار الريادية القائمة على التكنولوجيا الحديثة إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق تسهم في إيجاد حلول تعليمية مبتكرة.

في خلال حفل التخرج المقام بالقاهرة اليوم، تم عرض مشروعات الخمس فرق بحضور المهندس يوسف حافظ، عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة إكسون موبيل مصر، والدكتورة نجوى السيد رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصر الخير والمهندسة أمل مبدي، المدير التنفيذي، لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إلى جانب ممثلين عن الجهتين وأكثر من 60 ضيفًا من الحضور المميز.

في دورته الثالثة، ينفذ تحدي "تكنولوجيا التعليم" بمعرفة الحاضنة جسر التابعة لمؤسسة مصر الخير وبدعم من شركة إكسون موبيل مصر، وفي إطاره حصلت الفرق المشاركة على دعم فني ومالي، وتم اختيار خمس فرق ريادية من مختلف المحافظات لتطويرهم أفكاراً مبتكرة ذات تأثير مجتمعي، حيث حصلت الفرق على تمويل مباشر بالإضافة إلى الإرشاد الفني والتدريب لتحويل أفكارهم إلى نماذج أولية جاهزة لدخول الأسواق.

وقال المهندس يوسف حافظ،: "من خلال شراكتنا مع مؤسسة مصر الخير، نؤمن بأهمية الاستثمار في الشباب وتشجيعه على الابتكار وريادة الأعمال باعتباره عنصراً حيوياً في دفع عجلة التنمية المجتمعية. مع كل دورة من تحدي جسر، نشهد أفكارًا ومشروعات استثنائية تملؤنا بالفخر وتعزز التزامنا باستمرار هذه الشراكة، وما يزيد من حماسنا هذا العام هو تركيزنا على قطاع حيوي ومؤثر مثل تكنولوجيا التعليم، الذي يتيح فرصًا لإحداث تغيير إيجابي مستدام في المجتمع. كما سنواصل الدعم إلى جانب هذه الفرق حتى تحقق طموحاتها على أرض الواقع."

واشارت الدكتورة نجوي السيد رئيس قطاع البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير "ان التحدي المجتمعي للابتكار وريادة الأعمال المقدم من جسر مصر الخير بالتعاون مع شركة إكسون موبيل مصر يهدف إلى تقديم دعم مالي ودورات تدريبية تغطي عدة أوجه تجمع بين الابتكار وريادة الأعمال لمساعدة رواد الأعمال في تنفيذ النماذج الأولية الخاصة بهم، إلى جانب تشكيل شركات ناشئة لريادة الأعمال وتأهيلها للعرض على المستثمرين الذين يسعون إلي الوصول للشركات المصرية الناشئة ذات الربحية والأثر المجتمعي لضمان نموها واستمراريتها. وبدأ تلقي الطلبات لدورة التحدي المجتمعي للابتكار وريادة الاعمال في مجال تكنولوجيا التعليم حيث تم استقبال أكثر من80 فكرة، تم تصفيتهم حتى وصلوا إلى 20 فريق لانضمامهم للمعسكر التدريبي حتى وصلوا إلى 5 فرق متنافسة في المرحلة الأخيرة"

واضافت الدكتورة نجوي السيد:" في إطار التحدي، طورت الفرق الخمسة مشروعات مبتكرة في مجال تكنولوجيا التعليم، حيث عمل فريق Anatomy Lab على إحداث ثورة في التعليم الطبي من خلال دمج الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، كما طور فريق Deaf Talk جهازاً مبتكراً لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من التواصل بسهولة يترجم حركة اليد إلى كلام ويحول الكلام المسموع إلي محتوى مقروء، في حين ركز فريق Noxed على تحويل المناهج إلى ألعاب تفاعلية ممتعة للطلاب باستخدام السرد القصصي. أما فريق 3D Nursing فقدم VR Simulator بتكلفتين مختلفتين كأحد الحلول التدريبية لطلاب التمريض باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، بينما قام فريق Sela Techno بتطوير نظارات واقع افتراضي عالية الجودة وتطبيقات تفاعلية باستخدام الذكاء الاصطناعي."

من جانبها، صرحت المهندسة أمل مبدي: "هذه الشراكة مع شركة إكسون موبيل مصر ليست مجرد تعاون بل هي استراتيجية لبناء مستقبل أفضل، حيث نرى أن الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا هو الطريق الأمثل نحو توفير حلول مستدامة للمجتمع، ولذلك نحن نحتفل اليوم ليس فقط بنجاح هذه الفرق، ولكن أيضاً بمستقبل مشرق لتكنولوجيا التعليم في مصر."

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2021، تعاونت شركة إكسون موبيل مصر مع مؤسسة مصر الخير في شراكة استراتيجية استمرت على مدار ثلاث سنوات نجحت في جذب رواد الأعمال الشباب والمبتكرين في مجالات متعددة بإطلاق "تحدي االابتكار وريادة الأعمال" في دورتين الأولي ركزت على الطاقة والبيئة، والثانية على المياة والزراعة، هي قطاعات تم تعزيزها بقطاع "تكنولوجيا التعليم" في الدورة الثالثة التي تنتهي بحفل التخرج. ويُعد هذا التعاون بين شركة إكسون موبيل مصر ومؤسسة مصر الخير مثالاً رائداً على كيفية تسخير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تأثير إيجابي طويل الأمد.

نبذة عن شركة إكسون موبيل مصر :

إكسون موبيل مصر هى شركة رائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة ولديها شبكة واسعة من مراكز والمحلات التجارية. شركة إكسون موبيل مصر لديها حوالي 400 محطة خدمة تحت العلامة التجارية "موبيل"، وأكثر من 240 مركز خدمة موبيل 1 وموبيل أوتوكير، بالإضافة إلي أكثر من 45 فرع من "On the Run" و "Way to Go"، كما تقدم الشركة أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية، وحلول التشحيم والخدمات، في مصر وأكثر من 40 بلدا في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين والشرق الأقصى بدعم من مصنعين لمزج زيوت التشحيم في الإسكندرية والعاشر من رمضان. كما عاودت شركة إكسون موبيل اهتمامها بالبحث والتنقيب في مصر وفي شرق المتوسط بحصولها على حقوق امتياز للبحث والتنقيب عن الغاز منذ عام 2019. تعتمد إكسون موبيل مصر على تاريخ ثري بدأ منذ حوالي 120 عام مضت عندما تم تسجيل شركة النفط فاكيووم أويل (السابقة على شركة موبيل) في مصر عام 1902. وتلتزم شركة إكسون موبيل مصر ببذل دعم متواصل من أجل المشاركة في العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالتعليم، التنمية والمرأة، التي تخدم قطاعات وفئات مختلفة في المجتمع المصري

نبذة عن جسر مصر الخير :

جسر مصر الخير هي حاضنة أعمال تكنولوجية تابعة لقطاع البحث العلمي والابتكار بمؤسسة مصرالخير تهدف إلى حل مشكلات مصر المجتمعية في مجالات الطاقة، المياه، الصحة، الغذاء والحاصلات الزراعية، والتعليم، من خلال دعم رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة فى ٣ اتجاهات:

- مساعدة رواد الأعمال فى تحويل الأفكار المبدئية إلى نماذج أولية.

- مساعدة الشركات الناشئة لتحويل النماذج الأولية إلى منتجات نهائية.

- ربط الشركات المحتضنة ﺑمستثمرين.

نجحت حاضنة جسر مصر الخير في تقديم 10 دورات إحتضان تقدم من خلالها أكثر من 1800 متقدم من 13 محافظة، وتم إحتضان 59 شركة ناشئة، من بينها 10 شركات حصلت على استثمارات وتوفير أكثر من 650 فرصة عمل.

كما نجحت في تقديم 5 دورات ما قبل الاحتضان و11 تحديات مجتمعية شارك فيها أكثر من 1200 شاب وتم الوصول إلي أكثر من 65 نموذج أولي لمنتج مبتكر.

-انتهى-

