دبي، الإمارات العربية المتحدة - افتتحت شركة بن غاطي، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول مقر رئيسي دولي لها في المملكة المتحدة تحت اسم "بن غاطي لندن بوتيك"، في موقع استثنائي على شارع برومبتون الشهير في قلب العاصمة البريطانية لندن. وقد شهدت المدينة حفل تدشين رسمي مميز، حضره نخبة من المستثمرين الدوليين، والشركاء الاستراتيجيين، والخبراء العقاريين، ليُشكّل هذا الحدث محطة مفصلية في مسيرة الشركة نحو التوسع الدولي، وترسيخ مكانتها في أبرز الأسواق العقارية العالمية.

يأتي افتتاح "بن غاطي لندن بوتيك" كخطوة استراتيجية تجسّد التزام الشركة بإيصال فرصها العقارية النوعية في دبي إلى جمهور المستثمرين حول العالم. فقد تم تصميم المقر ليكون مركزًا استثماريًا متكاملًا يوفّر تجربة مخصصة للمستثمر الدولي، تشمل استشارات احترافية، عروض تفاعلية للمشاريع، وخدمات بيع مدعومة بفريق متخصص من خبراء القطاع. في الوقت نفسه، يرسّخ هذا الحضور المؤسسي في العاصمة البريطانية موقع بن غاطي كحلقة وصل مباشرة بين سوق العقارات في دبي والمستثمرين في أوروبا والعالم.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، صرّح محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً:

"يُشكّل افتتاح مكتبنا في لندن محطة استراتيجية مهمة ضمن رؤيتنا للتوسع الدولي. نحن في بن غاطي نؤمن بأن الاستثمار العقاري النوعي يجب أن يكون متاحًا وقريبًا من المستثمر، أينما كان، ومن خلال هذا المكتب نتيح الوصول إلى مشاريعنا الرائدة في دبي عبر بوابة عالمية رفيعة المستوى."

ويمثّل مكتب بن غاطي الجديد في لندن امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجية الانتشار الدولي التي تبنّتها الشركة خلال السنوات الأخيرة، حيث قامت بتعزيز حضورها المؤسسي في عدد من أهم المحاور الاستثمارية على مستوى العالم، ما ساهم في بناء شبكة علاقات استثمارية واسعة، وتوسيع قاعدة عملاء الشركة على المستوى الدولي، كما يترجم التزام الشركة ببناء منظومة استثمارية عالمية المعايير، تتيح للمستثمرين الوصول إلى فرص عقارية حقيقية في دبي، ضمن بيئة احترافية، تواكب المعايير العالمية وتُراعي خصوصية كل سوق.

هذا وطوّرت شركة بن غاطي محفظة مشروعات ضخمة تضم أكثر من ثمانين مشروعًا في إمارة دبي، بقيمة إجمالية تتجاوز خمسين مليار درهم إماراتي، مع تسليم ما يزيد عن أحد عشر ألف وحدة سكنية حتى اليوم، وقد أبرمت الشركة تحالفات استراتيجية مع نخبة من العلامات العالمية الفاخرة، ما أثمر عن إطلاق مشاريع سكنية رائدة تحمل توقيع هذه الأسماء، من أبرزها: بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي، ومرسيدس بنز بليسز من بن غاطي، وبرج بن غاطي جاكوب آند كو، الذي يُعد أعلى برج سكني يحمل علامة تجارية فاخرة في العالم.

وتحظى هذه المشاريع باهتمام كبير على الصعيد العالمي، حيث انضم إلى مجتمع مُلاك العقارات في الشركة عدد من الشخصيات الرفيعة والمشهورة عالميًا، من بينهم: النجم الرياضي نيمار جونيور، وأسطورة الأوبرا أندريا بوتشيلي، ولاعب كرة القدم إيميريك لابورت، والنجم العالمي تيري كروز.

وتُواصل شركة بن غاطي، من خلال هذا التوسع الدولي المدروس، ترسيخ مكانتها كعلامة إماراتية رائدة ذات حضور عالمي، تجمع بين الرؤية الاستراتيجية والابتكار المعماري، وتقدّم نموذجًا متفرّدًا في التطوير العقاري القائم على التصميم الراقي والقيمة الاستثمارية الحقيقية، بما يعزّز من دور دبي كمركز عالمي للفرص العقارية النوعية.

نبذة عن بن غاطي القابضة المحدودة:

تُعد بن غاطي القابضة المحدودة علامة تجارية إماراتية مرموقة في قطاع التطوير العقاري، وتتمتع بمكانة رائدة في السوق، حيث تمتلك محفظة مشاريع تضم أكثر من 80 مشروعاً بقيمة تزيد عن 50 مليار درهم. ويرأس الشركة محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، الذي يتبنى رؤية مبتكرة تهدف إلى تقديم مشاريع فاخرة تعكس ذوقاً فنياً رفيعاً ومعايير عالية في التصميم والجودة.

نجحت بن غاطي في تسليم أكثر من 11,000 وحدة سكنية في الأشهر الستة عشر الماضية، محققةً إنجازات بارزة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مثل بوجاتي، ومرسيدس بنز، وجاكوب آند كو. وتواصل الشركة توسيع محفظتها العقارية لتلبية متطلبات السوق المتنامية، مع التركيز على تقديم مشاريع سكنية ترتقي بمستوى الفخامة في دبي.

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