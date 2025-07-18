دبي، الإمارات العربية المتحدة -- (BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم مجموعة NEP Group، الشريك العالمي الأكثر ثقة في مجال خدمات الإعلام لمنتجي الرياضة الحية والترفيه، عن انضمام وليد إسحاق إلى الشركة في الأول من أغسطس كرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في NEP.

باعتباره قائدًا ناجحًا وخبيرًا، يجلب السيد إسحاق ثروة من الخبرة إلى الشركة مع استمرارها في النمو والاستثمار في المنطقة لدعم المذيعين والبطولات الرياضية وأصحاب الحقوق ومنتجي المحتوى للإنتاجات الإذاعية الكبرى المحلية والعالمية والأحداث الحية. يقيم في دبي، ويحمل معه خبرة عميقة في كل من السوق والثقافة من خلال عمله في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والهند وسنغافورة، وكذلك على المستوى الدولي في مدن تتراوح من أتلانتا إلى لندن إلى باريس، إلى جانب العديد من المدن الأخرى. يجيد السيد إسحاق ثلاث لغات: الإنجليزية والعربية والفرنسية.

قبل انضمامه إلى NEP، قضى وليد إسحاق حياته المهنية التي تزيد عن 30 عامًا في العمل في صناعات معقدة مثل الأحداث الرياضية والإعلامية واسعة النطاق والطاقة والبنية التحتية والنفط والغاز مع شركات عالمية بما في ذلك GE وBrandSafway، ومؤخرًا Loxam Group، حيث شغل منصب المدير الإقليمي للعمليات في الشرق الأوسط منذ عام 2022. وقد عمل مع العديد من الشركات التي تدعم صناعة الإعلام. باعتباره مهندس كهرباء وحاصل على ماجستير إدارة أعمال، تشمل خبرة السيد إسحاق فهمًا للجوانب التشغيلية والتجارية للأعمال.

قال Martin Stewart، الرئيس التنفيذي لشركة NEP: "لا يسعني إلا أن أكون أكثر سعادة لأن وليد قد قبِل دور الرئيس في منطقتنا المتنامية في الشرق الأوسط وآسيا، وأنه سيشرف على فرقنا الموجودة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وسنغافورة. إنه يجلب مستوى هائلاً من الخبرة في القيادة التنفيذية وفهم المنطقة، والتي ستكون مفيدة في سعينا لدفع النمو المستدام والمربح من خلال الابتكار التكنولوجي والتميز التشغيلي والعلاقات القوية".

وقال وليد إسحاق: “يسعدني الانضمام إلى NEP بينما نواصل البناء على الزخم والاستثمار اللذين قمنا بهما في جميع أنحاء المنطقة. لقد كنت أستمع إلى السوق وأتطلع بشدة إلى تقديم حلول وخبرات NEP المصممة خصوصًا لعملائنا لتلبية احتياجاتهم الفريدة. سأركز أيضًا على تمكين فرقنا وتزويدها بالموارد عندما أبدأ دوري الجديد، بحيث يواصل موظفونا تقديم الخدمات على أعلى مستوى لعملائنا”.

"إنه وقت مثير لتكون جزءًا من رحلة النمو هذه والانضمام إلى أفضل فريق في العمل".

عند بدايته الرسمية، سينضم السيد إسحاق إلى الفريق التنفيذي للخدمات الإعلامية في NEP، وسيقضي أشهره الأولى في التعرف على فرق NEP بالإضافة إلى الاجتماع مع العملاء الرئيسيين. في سبتمبر، سينضم إلى فريق NEP العالمي في معرض IBC في أمستردام.

NEP هو شريك الخدمات الإعلامية الأكثر ثقة في العالم للأحداث الرياضية والترفيهية المباشرة. بفضل شبكتنا العالمية من الخبراء والتكنولوجيا المتطورة ومجموعة واسعة من الحلول المبتكرة الموجهة نحو العملاء، فإننا نعمل على تمكين عملائنا من سرد قصصهم بطرق مبتكرة.

يقع مقرنا الرئيسي في الولايات المتحدة، ولدينا عمليات في 25 دولة، وقد دعمنا آلاف الإنتاجات والأحداث الكبرى في كل قارة بتميز وموثوقية.

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