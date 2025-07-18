المشروع يضم 99 شقة سكنية بتصميم عصري وسيكتمل في سبتمبر 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «مدار للتطوير العقاري»، الشركة الإماراتية المتخصصة في قطاع التطوير العقاري، عن توسعة محفظتها بإطلاق المشروع الحادي عشر من سلسلة «توليب أويسيس» تحت اسم «توليب أويسيس 11 ريزيدنسز»، والذي يضم 99 شقة سكنية ومن المقرر تسليمه في سبتمبر 2026، ليوفر تجربة سكنية راقية للسكان والمستثمرين في قلب منطقة مجان بدبي.

وتولى فريق «مدار للتطوير العقاري» الهندسي والإنشائي تصميم المشروع الذي تبلغ قيمته التطويرية الإجمالية 130 مليون درهم، ويعدّ رابع مشروعات «مدار» السكنية في منطقة مجان منذ عام 2023 ويضم 48 شقة بغرفة نوم واحدة و51 شقة بغرفتي نوم، تم تطويرها لتلائم أسلوب الحياة العصري في هذه المنطقة الحيوية.

ويؤكد هذا التوسع الجديد النمو المستمر في الطلب على أنماط الحياة الراقية في المنطقة، حيث جذبت المشروعات السابقة من سلسلة «توليب أويسيس» اهتمام شريحة واسعة من المقيمين والمستثمرين من دول متعددة مثل الإمارات، المغرب، سويسرا، فرنسا، المملكة المتحدة، البرتغال، باكستان، لبنان، والهند.

تجارب سكنية متكاملة

وفي هذا السياق، قال يونس العرب، المدير الإداري لـ«مدار للتطوير العقاري»: «تمزج مشروعاتنا بين التصاميم الراقية والمساحات الواسعة والعملية لنقدم تجارب سكنية متكاملة، ويجسّد مشروع توليب أويسيس 11 ريزيدنسز التزامنا بالجودة والابتكار، عاكساً رؤيتنا في تطوير مجتمعات سكنية فاخرة تجمع بين الراحة والقيمة المستدامة في مناطق حيوية مثل مجان».

يوفر المشروع مجموعة متكاملة من المرافق العصرية المصممة لتلبية متطلبات الحياة الحديثة، وتشمل: صالة رياضية متكاملة، منطقة لليوغا، مسبح، حوض غطس، غرف ساونا، منطقة ألعاب للأطفال، منطقة للشواء، محطات شحن للسيارات الكهربائية، وردهة استقبال أنيقة توفر أجواء ترحيبية تعزز الشعور بالمجتمع والترابط.

ومن الداخل، تم تصميم الشقق بعناية لخلق إحساس بالاتساع والانسجام، من خلال نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف ومساحات مفتوحة تسمح بدخول الضوء الطبيعي، كما تتميز الوحدات باستخدام البورسلان المطفأ، وأسقف مطبخ بملمس رخامي، وخشب داكن فاخر، بتناسق دقيق بين التفاصيل الرخامية والنغمات الطبيعية، ما يضفي لمسة جمالية دافئة. وتضم كل وحدة مطبخاً مجهزاً بالكامل، ومساحات مخصصة للغسيل والتخزين، وخزائن ممر مصممة خصيصاً بإضاءة LED مخفية ومساحات تخزين واسعة.

خطة سداد مرنة

يقدّم المشروع خطة سداد مرنة بنسبة 40/60، مع أسعار تبدأ من 988,000 درهم للشقق بغرفة نوم واحدة، و1,420,000 درهم للشقق بغرفتي نوم. ويتمتع مشروع «توليب أويسيس 11 ريزيدنسز» بموقع استراتيجي في واحدة من أبرز المناطق السكنية الصاعدة في دبي، ما يوفّر وصولاً ميسّراً إلى أبرز وجهات الترفيه والأعمال مثل القرية العالمية، دبي هيلز مول، ودبي مارينا، إلى جانب إطلالات هادئة على أفق المدينة. وقد تم تطوير المشروع ليتيح تكوين مجتمع مترابط يعزز العلاقات الاجتماعية ويوفّر أسلوب حياة يجمع بين الراحة والتواصل. بدأت الشركة ببيع الوحدات في 14 يوليو 2025، على أن يتم تسليم الوحدات في سبتمبر 2026.

نبذة عن مدار للتطوير العقاري:

تأسست "مـدار للتطوير العقاري" عام 1989 في الشارقة، وتعد جزءًا من مجموعة "المدار للهندسة" الرائدة. توسعت الشركة لتصبح مجموعة متكاملة في مجال التطوير العقاري، تقدم خدمات متنوعة تشمل أعمال البناء والهندسة المعمارية والأنظمة الميكانيكية والكهربائية. وتضم الشركة العائلية أكثر من 10 مشاريع عقارية بقيمة تطويرية إجمالية تتجاوز ملياري درهم، وقد سلمت أكثر من 3500 وحدة سكنية منذ تأسيسها.

تلتزم "مـدار للتطوير العقاري" بإدارة جميع مراحل المشاريع بدقة واحترافية، ما يضمن تسليم المشاريع في الوقت المحدد وبأعلى مستويات الجودة، لتبقى دائمًا المطور العقاري الموثوق الذي يصنع مجتمعات سكنية نابضة بالحياة في دولة الإمارات.

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