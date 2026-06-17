أعلنت ماونتن ڤيو عن إطلاق“Wellth” ، بالتعاون مع LA7عبر مشروعات الشركة في شرق، وغرب القاهرة والساحل الشمالي، في خطوة جديدة تعكس تطور رؤية الشركة في تطوير مجتمعات أكثر تكاملًا ترتكز على جودة الحياة، ومفهوم تجربة الضيافة الصحية، والخدمات الفندقية، والتجارب اليومية المتكاملة في مجتمع سكني واحد.

ويأتي إطلاق “Wellth” امتدادًا لمسيرة ماونتن ڤيو في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، والذي يمثل مجتمعًا يتيح للسكان العيش والعمل والاسترخاء والتفاعل داخل بيئة واحدة مليئة ومزودة بأحدث المرافق والبنية المتطورة.

يجسد “Wellth” مفهومًا جديدًا من ماونتن ڤيو يجمع بين أنماط الحياة الصحية وWealth، ليقدم تجربة ضيافة تحتفي بالحياة الصحية في مجتمع سكني استثنائي. وينطلق المفهوم من رؤية الحياة السلسة، حيث تتكامل الخدمات والتجارب اليومية لتوفير أسلوب حياة أكثر راحة وسهولة ورفاهية، بما يتجاوز المفهوم التقليدي للسكن ليقدم تجربة معيشية يومية أكثر راحة وسهولة ورفاهية. كما يعكس المشروع توجه الشركة نحو ترسيخ مفهوم الضيافة وتوسيع نطاق الحياة المتكاملة في منشآت ضيافة فندقية داخل مشروعاتها، وهو ما يواكب الطلب المتزايد على المجتمعات التي تجمع بين السكن والخدمات والضيافة والرفاهية اليومية في وجهة واحدة.

وبمناسبة إطلاق هذه المرحلة، قال المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: "يمثل إطلاق ‘Wellth’ خطوة جديدة في رحلتنا نحو تطوير مجتمعات متكاملة تضع جودة الحياة في قلب التجربة السكنية، وتترجم رؤيتنا لما يجب أن تكون عليه الحياة اليومية في مشروعات ماونتن ڤيو. إننا لا نقدم وحدات سكنية فقط، بل نعمل على تقديم تجربة متكاملة قائمة على الراحة، والضيافة، وسهولة الحياة، بما يعكس فهمًا أعمق لاحتياجات العملاء وتطلعاتهم المتغيرة. ويأتي تعاوننا مع LA7انطلاقًا من قناعة مشتركة بأهمية دمج تجربة الحياة الصحية مع مفاهيم الضيافة والخدمات اليومية داخل المجتمعات السكنية الحديثة، وذلك استكمالاً لنهج ماونتن ڤيو في ترسيخ مفهوم الضيافة داخل مشروعاتنا من خلال عدد من الشراكات والمشروعات النوعية، من بينها فندق Indigo بالشراكة مع IHG برأس الحكمة و فندق KIN في مشروع كريستا. كما يمثل ‘Wellth’ إضافة نوعية إلى منظومة التجارب المتكاملة التي تقدمها ماونتن ڤيو، والتي تواصل من خلالها تطوير مجتمعات أكثر حيوية وتكاملًا، بما يواكب تطلعات العملاء ويعزز جودة الحياة اليومية."

ومن خلال التعاون مع LA7، ينطلق “Wellth” من رؤية مشتركة ترتكز على الحياة الصحية والضيافة والتجربة المعيشية الأفضل كل يوم، مستفيدًا من خبرة LA7 في تقديم تجارب لأساليب الحياة القائمة على اللياقة البدنية والحياة الصحية، وهي العلامة التي تأسست عام 2017 وتوسعت في عدة مواقع داخل مصر برؤية تجمع بين الأداء والتصميم ونمط الحياة. ويضم “Wellth” وحدات سكنية تحمل علامات تجارية ووحدات سكنية فندقية ، وتجارب متكاملة للحياة الصحية والتعافي، وناديًا ومركز متكاملًا للياقة الصحية والبدنية تديره LA7، إلى جانب خدمات ضيافة وخدمات يومية عند الطلب، ومنطقة تجارية وتجارب اجتماعية متكاملة، بالإضافة إلى تجربة البحيرات الصناعية بخدمات متكاملة تدعم أسلوب الحياة العصري.

ومن جانبه، قال المهندس وائل لطفي، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو: "يعكس ‘Wellth’ توجه ماونتن ڤيو نحو ترسيخ مفهوم الضيافة من ماونتن ڤيو في مشروعاتها، وزيادة دور التطوير العقاري ليتضمن تقديم تجربة معيشية متكاملة تتجاوز الشكل التقليدي للسكن. إننا نؤمن بأن مستقبل المجتمعات السكنية يعتمد على الدمج الحقيقي بين السكن، والحياة الصحية، والضيافة، والخدمات، بما يخلق قيمة يومية مستدامة للسكان. هذه المرحلة تعبر بوضوح عن رؤيتنا لتطوير مجتمعات قائمة على الراحة، والتجربة اليومية السلسة، والخدمات المتكاملة، داخل بيئة تعزز الترابط المجتمعي وتلائم أسلوب الحياة العصري. ومن خلال ‘Wellth’، نواصل تقديم نماذج جديدة للحياة داخل مشروعات ماونتن ڤيو، بما يعزز من مكانة آي سيتي القاهرة الجديدة كوجهة سكنية متكاملة تجمع بين الابتكار وجودة الحياة.”

كما صرّح عمر الغزالي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ LA7: "لم تكن رؤيتنا في LA7يومًا مقتصرة على تقديم مرافق للحياة الصحية أو اللياقة البدنية، بل كانت دائمًا تهدف إلى تعزيز جودة الحياة بشكل أشمل. ومن خلال شراكتنا مع ماونتن ڤيو، نعمل على نقل فلسفتنا إلى قلب المجتمعات السكنية، لنقدم مفهومًا جديدًا للحياة يجمع بين السكن والحياة الصحية والضيافة في تجربة متكاملة."

ويعزز إطلاق “Wellth” رؤية ماونتن ڤيو المستمرة لتطوير مجتمعات متكاملة تتجاوز مفهوم السكن التقليدي، من خلال تقديم تجربة معيشية أكثر سلاسة وراحة ترتكز على جودة الحياة والضيافة والخدمات المتكاملة. ومن خلال هذه الخطوة، تواصل الشركة تطوير نموذج متقدم للحياة العصرية يجمع بين السكن والرفاهية والتجارب اليومية المتكاملة في وجهة واحدة، بما يواكب تطلعات العملاء والتحولات المتسارعة في الطلب على مجتمعات أكثر تكاملًا.

​​​​​​​نبذة عن ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري:

ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة. ومنذ انطلاقها في السوق المصري، تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا"، وتمكنت على مدار مسيرتها الممتدة لأكثر من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات ذات قيمة ومعنى"، من تطوير أكثر من 24 مشروعًا مميزًا في أربع وجهات رئيسية هي شرق القاهرة، وغرب القاهرة، والساحل الشمالي، وساحل البحر الأحمر، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة.

تضم ماونتن ڤيو عددًا من الكيانات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس رؤيتها بصورة شاملة وتمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة، بما في ذلك Mountain View Clubs، الشركة المتخصصة في تقديم تجارب رياضية واجتماعية وترفيهية متكاملة، إلى جانب Mountain View Hospitality، شركة الضيافة التي ترتقي بتجربة العملاء من خلال مفاهيم ضيافة راقية، فضلًا عن مؤسسة ماونتن ڤيو للتنمية، المؤسسة التنموية المعنية بالمسؤولية والتنمية المجتمعية، والتي تعمل على إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات. كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة داخل مجتمعاتها، مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، بما يعكس فلسفة ماونتن ڤيو في تصميم مجتمعات تعزز جودة الحياة وتمكن العائلات من بناء روابط إنسانية أكثر عمقًا واستدامة.

كما قامت الشركة بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة، في خطوة تعكس رؤيتها التوسعية وطموحاتها الإقليمية. وتمثل توسعات الشركة في المملكة العربية السعودية محطة بارزة في مسيرتها، حيث يُعد إطلاق مشروعات مثل "وَن" و"حياه" خطوة محورية في هذا التوجه، بما يجسد رؤية ماونتن ڤيو في تطوير مجتمعات مبتكرة وعالية الجودة تلبي تطلعات الأسواق الإقليمية وتواكب أنماط الحياة العصرية.

نبذة عن : LA7

تُعد LA7علامة متخصصة في تقديم خدمات اللياقة البدنية و الحياة الصحية والضيافة الفاخرة، تأسست عام 2017 بهدف تعزيز جودة الحياة ومساعدة الأفراد على تحقيق التوازن والرفاهية في حياتهم اليومية. وانطلاقًا من خبرتها في مجال العافية، وسّعت LA7 نطاق أعمالها ليشمل قطاعي الضيافة والسكن، من خلال تطوير تجارب متكاملة تجمع بين الراحة والتجدد وأسلوب الحياة الراقي. وقد تطورت العلامة من تقديم خدمات اللياقة والرياضة إلى تبني رؤية أشمل ترتكز على توفير أسلوب حياة متكامل يدعم الصحة والرفاهية في مختلف جوانب الحياة اليومية.

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