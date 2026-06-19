يمثل "ذا أوركيدز" امتداداً لمجمع "ياس إيكرز"، ويتيح للسكان الاستفادة من مرافق مخططه الرئيسي، بما في ذلك نادي "ياس إيكرز جولف آند كونتري كلوب"

يوفر المجمع لقاطنيه نادياً مجتمعياً وحديقة مركزية ومسبحاً ومرافق رياضية ومساحات خارجية منسقة

يتميز "ذا أوركيدز" بموقعه القريب من أبرز المدارس ووجهات التسوق والترفيه والتسلية على جزيرة ياس، بما يلائم أسلوب حياة العائلات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار عن إطلاق "ذا أوركيدز" في "ياس إيكرز"، وهو مجمع سكني مسوّر جديد في جزيرة ياس، صُمم ليلبي متطلبات أنماط الحياة العائلية العصرية ويتميز بموقعه ضمن المخطط الرئيسي لأحد أبرز المجتمعات السكنية القائمة في الجزيرة وأكثرها جاذبية للعائلات.

ويضم "ذا أوركيدز" 217 منزلاً رحباً، تشمل منازل تاون هاوس بغرفتي نوم وثلاث غرف نوم وفللاً بثلاث وأربع وخمس غرف نوم، ليمنح العائلات فرصة جديدة لتملّك منزل في "ياس إيكرز". وتراعي كل وحدة التوازن بين الخصوصية والحلول العملية والانسيابية بين مساحات المعيشة والمساحات الخارجية، عبر مخططات رحبة وحدائق خاصة ومساحات تواكب أساليب الحياة العائلية اليومية.

ويعتبر "ياس إيكرز" اليوم وجهة سكنية متكاملة ومزدهرة بفضل مرافقه عالية الجودة وأسلوب الحياة العائلي الذي يقدمه في قلب جزيرة ياس. ويؤكد تقييم سكانه هذه المكانة، إذ حقق "ياس إيكرز" +49 نقطة في مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS) عن تجربة السكن، أي ضمن الفئة الممتازة. كما يشير السكان باستمرار إلى مزايا الأمان والمساحات الخضراء وروح المجتمع القوية بوصفها أسباباً رئيسية تدفعهم إلى التوصية بالسكن فيه.

ويعزز نادي "ياس إيكرز جولف آند كونتري كلوب"، الذي افتُتح في 2021، جودة الحياة اليومية في المجتمع، إضافة إلى قربه من مدارس دولية تشمل مدرسة نويا البريطانية وأكاديمية ياس الأمريكية. كما يستفيد سكانه من موقعه المميز على مقربة من أبرز الوجهات القائمة في جزيرة ياس، ومنها "عالم فيراري أبوظبي"، و"عالم وارنر براذرز أبوظبي"، و"سي وورلد أبوظبي"، و"ياس مول"، و"ياس لينكس"، و"حلبة مرسى ياس". وستضيف "ديزني أبوظبي" و"سفير أبوظبي" المرتقبان مستوى جديداً إلى خيارات الترفيه الفريدة في الجزيرة.

ويوفر مجمع "ذا أوركيدز" من خلال النادي المجتمعي المخصص لقاطنيه، الممتد على مساحة 500 متر مربع، مساحة اجتماعية للتواصل واللقاءات اليومية، حيث يضم صالة رياضية وقاعة متعددة الاستخدامات ومرافق مشتركة. وتتكامل هذه المرافق مع حديقة ومسابح مخصصة للأطفال وأخرى للبالغين، وملاعب رياضية ومساحات خضراء منسقة ومناطق خارجية مظللة، ما يخلق بيئة سكنية متكاملة تثري جودة حياة السكان وراحتهم وتعزز إحساسهم بالانتماء.

وتستجيب منازل "ذا أوركيدز" لاحتياجات الحياة العائلية العصرية من خلال تصاميم تراعي الاستخدام اليومي وخصوصية المنزل. كما يساعد الطابع المسوّر للمجمّع وامتداده على مساحة كبيرة على تواصل الجيران، ويمنح الأطفال مساحة آمنة للحركة واللعب، ويمكّن العائلات من الجمع بين أجواء الخصوصية داخل منازلهم وروح الجوار والأُلفة التي تميز "ياس إيكرز".

وستطرح الدار منازل التاون هاوس للبيع اعتباراً من 24 يونيو2026، على أن يُطرح عدد محدود من الفلل في مرحلة لاحقة. ويمكن للراغبين بالتملك في المشروع زيارة مراكز مبيعات الدار في جزيرة ياس بأبوظبي وعلى طريق شاطئ جميرا في دبي. وتستقبل الدار الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com أو عبر الرقم 800-ALDAR (800-25327).

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 52 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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