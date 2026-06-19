القائمة تضم 10 شركات قطرية، من بينها شركتان ضمن المراكز العشرة الأولى.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، تواصل الشركات العائلية العربية المساهمة بدور محوري في بناء الثروات ودفع النمو الاقتصادي، عبر قطاعات استراتيجية، تشمل: الطاقة والبناء والتجزئة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والمالية وغيرها. في ضوء ذلك، تكشف فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها لـ"أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2026" لإبراز الشركات التي تقود النمو والابتكار، وتسهم في ترسيخ استدامة الأعمال عبر الأجيال.

وقد اعتمد تصنيف الشركات المملوكة والمدارة عائليًا على معايير عدة، شملت: حجم الأصول وقيمتها، وأداء الأعمال من حيث النشاط التجاري خلال العام الماضي، والاستثمارات المحققة، فضلًا عن تاريخ الشركة وإرثها، ومدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات والامتداد الجغرافي.

في حين تواصل دول مجلس التعاون الخليجي هيمنتها على التصنيف، حيث تضم 86 شركة، منها 32 شركة في السعودية، و31 شركة في الإمارات، و10 شركات في قطر. كما شملت القائمة شركات من: مصر والأردن والمغرب ولبنان والجزائر.

فيما تصدرت شركة عبداللطيف جميل، بقيادة رئيس مجلس الإدارة محمد عبداللطيف جميل، قائمة هذا العام. وخلال العام الماضي، وسّعت الشركة حضورها العالمي بدخول 7 أسواق جديدة هي: المملكة المتحدة، وأستراليا، وإيطاليا، وبولندا، والإمارات، وجنوب أفريقيا، والعراق. وجاءت شركة الفطيم في المركز الثاني، بقيادة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عمر عبدالله الفطيم، فيما حلت مجموعة منصور المصرية في المركز الثالث، لتكون الشركة العائلية الوحيدة من خارج دول الخليج التي جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى.

ومع أن العديد من الشركات المدرجة في القائمة، لديها إرث امتدّ لأكثر من قرن، كمجموعة تاول العُمانية التي تأسست عام 1866، وتُعد أقدم شركة ضمن تصنيف هذا العام، إلا أن القائمة تضم أيضًا شركات أحدث نشأت عبر عمليات اندماج، وإعادة هيكلة، وتوحيد للاستثمارات العائلية. ومن أبرز الأمثلة عليها مجموعة (O Capital Group) المغربية، ومكتب عائلة النهدي السعودي.

كذلك تعكس قائمة العام مزيجًا من الاستقرار، واستمرار التحول المتسارع في أداء الشركات العائلية. حيث حصلت شركة باور إنترناشيونال القابضة القطرية على عقدين لمشاريع بنية تحتية بقيمة 11 مليار دولار في سوريا. كما أعلنت حسن علام القابضة المصرية، تسجيل مستوى قياسي في قيمة محفظة مشاريعها قيد التنفيذ، التي بلغت 7.2 مليار دولار في عام 2025.

بينما قادت مجموعة شركات الزاهد السعودية، تحالفًا استحوذ على شركة بارلوورلد المحدودة (Barloworld Limited) في جنوب أفريقيا، ضمن صفقة قُدّرت فيها قيمة الشركة بنحو 1.3 مليار دولار، وتحويلها إلى كيان خاص. كما أطلقت صناعات الغانم، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، شركة "برق" مشغّل شحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية في الكويت، وطرحت مجموعة عبد الواحد الرستماني هذا العام، سيارة "سمارت # 5" الرياضية متعددة الاستخدامات، والكهربائية بالكامل لأول مرة في دولة الإمارات.

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أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2026

1- عبداللطيف جميل

الدولة: السعودية، الإمارات، سنغافورة

عام التأسيس: 1945

2- الفطيم

الدولة: الإمارات

عام التأسيس: 1930

3- مجموعة منصور

الدولة: مصر

عام التأسيس: 1952

4- مجموعة داماك

الدولة: الإمارات

عام التأسيس: 1982

5- شركة العليان المالية

الدولة: السعودية

عام التأسيس: 1947

6- الغرير

الدولة: الإمارات

عام التأسيس: 1960

7- باور إنترناشونال القابضة

الدولة: قطر

عام التأسيس: 2011

8- الفيصل القابضة

الدولة: قطر

عام التأسيس: 1964

9- مجموعة الغرير

الدولة: الإمارات

عام التأسيس: 1960

10- سدكو القابضة

الدولة: السعودية

عام التأسيس: 1976

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