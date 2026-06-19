دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت بلدية دبي عن اعتماد نظام شركة "دوبوكس" (Dubox) للبناء المعياري والتصنيع المسبق (Modular Construction) ضمن الأنظمة البنائية الجديدة لديها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استخدام تقنيات البناء الحديثة والمستدامة، ودعم الحلول الإنشائية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة التنفيذ، وتسريع إنجاز المشاريع وتحسين جودة المباني والمرافق العامة.

وأجرى وفد من بلدية دبي برئاسة المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني زيارة ميدانية إلى مصنع الشركة التابع لـ "مجموعة أمانة" في مدينة دبي الصناعية، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتأكيد التزام بلدية دبي المتواصل بدعم وتعزيز أساليب البناء الحديثة.

واطلع الوفد على أسلوب البناء المعياري الذي يجري من خلاله تصنيع الوحدات البنائية في المصنع وفق أعلى معايير الجودة، ثم نقلها وتركيبها في الموقع بكفاءة عالية وبوقتٍ قياسي، بما يقلل الهدر ويحد من الأثر البيئي ويسهم في رفع كفاءة الموارد.

كما استعرضت الشركة مختلف أنواع المباني التي تُصنِّعها والمشاريع الحالية والخطط المستقبلية، إضافةً إلى استعراض عدد من التحديات أمام المزيد من التوسع في استخدام أساليب البناء الحديثة.

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "ملتزمون في بلدية دبي بضمان توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة في قطاع البناء والتشييد، وتشجيع التوسع في استخدام تقنيات وأساليب البناء الحديثة، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للمساهمة في توظيف واستخدام أسلوب البناء المعياري في بناء وتطوير مشاريع إسكان المواطنين وإمكانية مساهمته في تخفيض تكاليف تلك المشاريع".

واستعرضت الشركة تقدم أعمال تصنيع المباني التابعة لمبادرة العمل من الحديقة (Work From Park) التي أطلقتها البلدية بدايةً من حديقة بحيرة البرشاء لتوفير مساحات عمل تفاعلية داخل الحدائق العامة.

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