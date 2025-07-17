دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شوبا العقارية، الشركة الرائدة عالميًا في تطوير العقارات الفاخرة والمعروفة بتصاميمها العريقة والمتقنة، عن إطلاق مجموعة "شوبا بريفي"، وهي عبارة عن وحدات سكنية فائقة الفخامة تستند إلى فلسفة "فن الفخامة" الفريدة من نوعها.

ويتمحور تصميم الوحدات السكنية في مجموعة "شوبا بريفي" حول سبعة مبادئ أساسية، هي المساحات الواسعة، والمواقع المميزة، والدقة العالية، والخدمات الاستثنائية، والمرافق الحصرية، والخصوصية الكاملة، فضلًا عن الجودة الفائقة التي تميز كل وحدة من وحدات المجموعة.

وتزامن الإعلان عن المجموعة مع إطلاق مشروع "ذا إس" في شوبا هارتلاند 2. ويشكل هذا البرج تحفةً معمارية فريدة من نوعها، وهو المبنى الأخير والأعلى ضمن مشروع شوبا هارتلاند 2 الرئيسي الحائز على جوائز. ويستوحي المبنى الجديد تصميمه من مشروع "ذا إس" الأيقوني على شارع الشيخ زايد، وهو مصمم على شكل مثلث متساوي الأضلاع، ويتميز بموقعه على القناة المائية في شوبا هارتلاند 2، مما يوفر إطلالات بانورامية بزاوية 270 درجة على وسط مدينة دبي والبحيرة المركزية والمناطق المجاورة لها.

وقال السيد رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: "يعكس إطلاق مجموعة ’شوبا بريفي‘ من الوحدات السكنية فائقة الفخامة سعينا الدائم إلى تقديم تصاميم مبتكرة تراعي أدق التفاصيل. ونقدّم في ’ذا إس‘ في شوبا هارتلاند 2 وحدات سكنية تجسد أعلى مستويات الرقي والأناقة والقيمة طويلة الأمد للعملاء الباحثين عن كل ما هو مميز".

ويلبي "ذا إس" في شوبا هارتلاند 2 متطلبات العملاء المرموقين على مستوى العالم، ويتسم بتصميم استثنائي من حيث البنية والانسيابية والتفاصيل الدقيقة. وتبدأ الشقق السكنية من الطابق الثامن، مما يضمن إطلالات بانورامية وخصوصية تامة للسكان. ويتألف البرج من 71 طابقًا يتضمن كل منها شقتين فسيحتين بمساحة الفلل، وتمتاز بتصاميمها التي تعزز من مزايا الفخامة والهدوء والسكينة، مع أسقف عالية بارتفاع 4 أمتار، وواجهات زجاجية واسعة ومتصلة، ومساحات مريحة وسلسة، وأجنحة رئيسية بإطلالات بانورامية، وتراسات خاصة، وحمامات تستوحي تصميمها من المنتجعات الصحية وتغمرها أشعة الشمس الطبيعية.

ويستقبل "ذا إس" سكانه وفق أعلى مستويات الفخامة والرقي عبر الردهة الرئيسية ذات السقف شاهق الارتفاع، بالإضافة إلى خدمات ركن السيارات والكونسيرج المخصصة. وتم تصميم مختلف العناصر المعمارية والجمالية في هذه الوحدات استنادًا إلى فلسفة شوبا العقارية الفريدة التي تعتني بأدق التفاصيل، انطلاقًا من خبرتها الممتدة لعقود في هذا المجال.

ولا تقتصر وحدات مجموعة "شوبا بريفي" على مشروع واحد، بل تضمّ تشكيلة مختارة بعناية من الوحدات فائقة الفخامة في أرقى مشاريع شوبا العقارية، بما في ذلك القصور والفلل في "شوبا إستيتس" في شوبا هارتلاند 2، وشقق الدوبلكس والبنتهاوس في "شوبا سي هافن"، و"ذا إس" على شارع الشيخ زايد، وأخيرًا "ذا إس" في شوبا هارتلاند 2. ويتميز كلٌّ من هذه الوحدات بتصاميم متقنة، وموقع استثنائي، وتفاصيل مخصصة، ودرجة عالية من الخصوصية، لتعكس الاهتمام الكبير والحرفية العالية التي تميز مساكن شوبا العقارية.

ومن جانبه، قال لؤي الفقير، الرئيس التنفيذي لشركة بروفيدنت العقارية: "مثّل مشروع ’ذا إس‘ على شارع الشيخ زائد نقلة نوعية في مشهد العقارات الفاخرة بدبي، حيث قدّمت شوبا العقارية مفهومًا جديدًا للفخامة والرقي على امتداد كافة تفاصيل المشروع، بدءًا من التصميم ووصولًا إلى التسليم النهائي. ويسرنا أن نكون جزءًا من نجاح هذا المشروع الاستثنائي الذي يدعم رؤيتنا لمستقبل العقارات الفاخرة بدبي".

وبدوره، قال هويمن وانغ، العضو المنتدب لشركة فاست واي العقارية: "مثّل ’ذا إس‘ على شارع الشيخ زايد رؤية مبتكرة للفخامة من شوبا العقارية، وتم تنفيذه بدقة متناهية وحرفية منقطعة النظير. ويؤكد المشروع، الذي وصل إلى مراحله النهائية، التزام شوبا العقارية بهذه الرؤية الرائدة وقدرتها على تحويلها إلى حقيقة ملموسة".

وتقدم مجموعة "شوبا بريفي" وحدات سكنية فريدة تلبي متطلبات عشاق الفخامة في مختلف أنحاء العالم. كما يشكل إطلاق "ذا إس" الجديد أحدث الإبداعات المعمارية في شوبا هارتلاند 2، وهو تجسيدٌ عصريٌ لإرث شوبا العقارية، وانعكاسٌ لحرصها على توفير خيارات سكنية فخمة من حيث المساحة والهدوء والمعيشة الراقية. وستواصل "شوبا بريفي" إرساء معايير جديدة من حيث الفخامة والتفاصيل المميزة والحرفية العالية وفق فلسفة "فن الفخامة". وتعتزم شوبا العقارية طرح المزيد من الخيارات السكنية ضمن المجموعة في المستقبل القريب، وذلك ضمن مشاريعها على الواجهات المائية ومشاريع الجزر وغيرها.

حول شوبا العقارية

"شوبا العقارية" شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية. واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير ثلاثة عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين.

ويعد مشروع جزيرة شوبا السينية أول مشروع جزيرة من شوبا العقارية، وستشمل الجزيرة مجموعة من الفلل والشقق الفاخرة والمنتجعات على الواجهة البحرية.

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