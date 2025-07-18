أبوظبي، في إطار جهودها لتعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية على الساحة الدولية، نظمت الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بعثة تجارية إلى اليابان خلال الفترة من 18 إلى 23 يونيو 2025. وجاءت هذه الزيارة بالتزامن مع فعاليات معرض إكسبو أوساكا الدولي 2025 في اليابان، وبهدف تسليط الضوء على النموذج الإماراتي المتقدّم في قطاع الامتياز التجاري، بما يعكس تطور بيئة الأعمال في دولة الإمارات وريادتها الإقليمية في هذا المجال.

وترأست البعثة سعادة نور التميمي، رئيسة الإمارات للفرانشايز وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي ، وضم الوفد في عضويته كلاً من سعادة الدكتور أحمد الشميلي، المدير العام بالإنابة لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، والسيدة حمدة السويدي، المدير الفني للرابطة، والآنسة عهود المنهالي، منسق الفعاليات.

وشملت الزيارة محطتين رئيسيتين في طوكيو وأوساكا، تم خلالها عقد اجتماعات مع الفرانشايز اليابانية (JFA)، إلى جانب سلسلة لقاءات مع منظمات اقتصادية وممثلين من شركات يابانية مهتمة بالتوسع في دولة الإمارات. وقد ناقش الوفد فرص التعاون المشترك، واستعرض آفاق الامتياز التجاري في الإمارات، وخطط الرابطة لدعم النمو المحلي واستقطاب العلامات العالمية.

حضور الامتياز الإماراتي:

وأكدت سعادة نور التميمي أن هذه الزيارة تشكل خطوة هامة لتعزيز حضور الامتياز الإماراتي على الساحة الدولية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد لنماذج الأعمال المبتكرة. وأشارت إلى أن المشاركة تأتي في إطار جهود الرابطة لدعم العلامات التجارية الوطنية وفتح آفاق تعاون مع شركاء دوليين، بما ينسجم مع تطلعات الدولة نحو التوسع الخارجي وتبادل أفضل الممارسات العالمية في قطاع الامتياز التجاري.

وأضافت:"حرصنا من خلال هذه البعثة على إبراز دور الرابطة كمظلة داعمة لنمو قطاع الفرانشايز، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات اليابانية الرسمية والخاصة، بما يسهم في بناء شراكات فعالة وتوفير بيئة محفّزة للشركات الإماراتية الراغبة بالتوسع، واستقطاب علامات تجارية دولية ذات قيمة مضافة إلى السوق الإماراتي."

وعلى هامش الزيارة، بحثت سعادة نور التميمي مع السيد يوشيتيرو أوبيناتا، المدير التنفيذي لرابطة اليابان للفرانشايز (JFA)، سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال الامتياز التجاري. واستعرض الجانبان مهام الرابطة اليابانية، التي تضم أكثر من 470 مانح امتياز و1286 علامة تجارية، ودورها في تطوير القطاع من خلال التعليم والتدريب وتنظيم الصناعة. كما تم التعريف باستراتيجية الرابطة الإماراتية وأهداف البعثة في تعزيز حضور الامتياز الإماراتي عالمياً.

التعاون مع اليابان في قطاع الامتياز:

وقام وفد الإمارات للفرانشايز، إلى جانب ممثلين عن اليابان للفرانشايز(JFA)، بجولة في جناح دولة الإمارات في معرض إكسبو أوساكا الدولي 2025، حيث تم تسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في مجالات الابتكار، مع التركيز على قطاعات الفضاء والرعاية الصحية والاستدامة.

وخلال الاجتماع، قدّمت سعادة نور التميمي عرضاً شاملاً حول استراتيجية الرابطة في دعم العلامات التجارية المحلية واستقطاب الامتيازات العالمية، بما يعزز حضور دولة الإمارات على خارطة الامتياز التجاري الدولية. من جانبه، أثنى سعادة الدكتور أحمد الشميلي على الجهود المبذولة من قبل الرابطة في تنظيم هذه البعثة النوعية، فيما عبّرت السيدة شيخة الكتبي، نائبة المفوض العام لجناح دولة الإمارات في معرض "إكسبو 2025 أوساكا"، عن تقديرها لحضور الرابطة الفاعل وتفاعلها البنّاء مع الفعاليات الاقتصادية اليابانية والعالمية."

وتضمنت الجولة زيارة لأجنحة عدة دول مشاركة في إكسبو اليابان، حيث تم استكشاف التجارب العالمية وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في قطاع الفرانشايز والتنمية المستدامة، مما عزّز من حضور الرابطة ودورها الترويجي على مستوى المعرض. كما تم استعراض فرص التعاون مع عدد من الشركات اليابانية المهتمة بدخول السوق الإماراتي من جانبه، أكد السيد شو هيديكي من منظمة(JETRO) دعمه الكامل لتسهيل دخول الشركات اليابانية إلى الدولة بالتعاون مع الرابطة وغرفة أبوظبي.

جلسة امتياز الازدهار:

وفي سياق متصل، شارك وفد الإمارات للفرانشايز في جلسة حوارية بعنوان "امتياز الازدهار: من الإمارات إلى أوساكا وما بعدها"، والتي استضافها جناح دولة الإمارات في معرض إكسبو اليابان، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركات والجهات الاقتصادية اليابانية. وتم خلال الجلسة استعراض البيئة الحيوية الداعمة للأعمال في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على فرص الامتياز التجاري، وفتح آفاق التعاون مع شركاء محتملين في السوق اليابانية وخارجها."

نحو شراكات مثمرة:

وحققت الزيارة مجموعة من النتائج التي تمثل خطوات عملية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات واليابان، حيث تم تعزيز الشراكات مع الجهات اليابانية المختصة بقطاع الامتياز، وتفعيل اتفاقية التعاون بين غرفة أبوظبي ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، إضافة إلى فتح قنوات مباشرة لتسهيل دخول الشركات اليابانية إلى السوق الإماراتي.

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