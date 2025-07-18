تم الإعلان عن الاتفاقية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ ومعالي وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك

واشنطن العاصمة — أعلنت شركة بوينج [المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: BA] و"طيران الخليج"، الناقل الوطني لمملكة البحرين، عن اتفاق لشراء 12 طائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر، مع خيار لشراء 6 طائرات إضافية، في إطار مساعي "طيران الخليج" لتعزيز شبكتها الدولية. وبإتمام الصفقة، سيرتفع إجمالي طلبيات "طيران الخليج" من هذا الطراز إلى 14 طائرة، ما يُسهم في دعم نحو 30 ألف فرصة عمل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

تم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة التجارة الأمريكية، بحضور كل من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ ومعالي وزير التجارة الأمريكي السيد هوارد لوتنيك؛ إلى جانب السيدة ستيفاني بوب، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية؛ والسيد خالد تقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "طيران الخليج".

وقال السيد خالد تقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "طيران الخليج": "تمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعيةً في مسيرة ’طيران الخليج‘ نحو النمو الاستراتيجي، إذ نواصل توسيع حضورنا العالمي وتحديث أسطولنا بواحدة من الطائرات الأكثر تقدمًا وكفاءة في قطاع الطيران. لقد أثبتت طائرة بوينج 787 دريملاينر تميزها في تسيير رحلاتنا بعيدة المدى، ويعكس هذا الطلب الجديد ثقتنا الكبيرة بأدائها، ورضا المسافرين عنها، ودورها المحوري في تحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة. ونحن فخورون بتعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع بوينج، ونؤكد من جديد التزامنا بدعم مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي مهم في قطاع الطيران."

وأكدت "طيران الخليج" أن طائرة بوينج 787 دريملاينر، المعروفة بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، ومدى طيرانها الطويل، وتجربة السفر المتميزة التي توفّرها للركاب، تشكّل الركيزة الأساسية لعملياتها على الخطوط بعيدة المدى، حيث تخدم حالياً شبكة عالمية تضم أكثر من 50 وجهة. ومع وجود 10 طائرات من طراز بوينج 787 في الخدمة، تتجه "طيران الخليج" نحو تعزيز شبكتها الحالية والتوسع نحو أسواق جديدة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

من جهتها، قالت ستيفاني بوب، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية: "يسعدنا أن نطور شراكتنا الممتدة لأكثر من 60 عاماً مع ’طيران الخليج‘، حيث نزودها بالمزيد من طائرات 787 دريملاينر الرائدة في السوق لمساعدتها على خدمة المزيد من المسافرين والوصول للمزيد من الوجهات. ولا شك أن هذه الخطوة توضح التزام ’طيران الخليج‘ بالتكنولوجيا الجديدة والتنمية المستدامة، مما يعزز مكانة البحرين في قطاع الطيران".

ومنذ دخولها الخدمة التجارية في عام 2011، أحدثت عائلة طائرات بوينج 787 دريملاينر نقلة نوعية في السفر الجوي على مستوى العالم، حيث ساهمت في إطلاق أكثر من 425 مساراً جوياً مباشراً جديداً، ونقلت أكثر من مليار مسافر حول العالم.

وتُعد طائرة 787 الطائرة الرئيسية في أسطول طيران الخليج، وتتميّز بعدد من الخصائص المصمّمة لتعزيز راحة الركّاب، مثل نوافذ أكبر، وضغط هواء أعلى في المقصورة، ونظام تكيّف يُقلل جفاف الهواء، وتقنيات ذكية تقلل من تأثير الاضطرابات الجوية لصلاحيّة سفر أكثر هدوءاً.

وعلى الصعيد التاريخي، منذ استلامها أول طائرة DC 3 في عام 1961، تسلّمت "طيران الخليج" 37 طائرة من طرازات بوينج، بما في ذلك طائرات 787 المتطورة التي تُشغّلها حالياً ضمن أسطولها.

تُعد شركة "بوينج" إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء، حيث تقوم بتطوير وتصنيع وخدمة الطائرات التجارية، والمنتجات الدفاعية، والأنظمة الفضائية، لعملائها في أكثر من 150 دولة حول العالم. وبصفتها من أبرز المصدّرين في الولايات المتحدة، تستند الشركة إلى شبكة مورّدين عالمية لتعزيز فرص النمو الاقتصادي، والاستدامة، والتأثير المجتمعي.

ويكرّس فريق "بوينج" المتنوع جهوده للابتكار من أجل المستقبل، والريادة في مجالات الاستدامة، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على القيم الأساسية للشركة: السلامة، والجودة، والنزاهة.

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