دبي، الإمارات العربية المتحدة – عززت نتفليكس مكانتها كزعيم عالمي في قطاع البث الترفيهي، بعدما أعلنت عن نتائج قوية في الربع الثاني فاقت التوقعات في جميع المؤشرات الرئيسية.



سجلت الشركة إيرادات بلغت 11.1 مليار دولار أمريكي، وربحية السهم (EPS) عند 7.19 دولار أمريكي، مدعومة بأداء قوي في الأسواق الدولية وضعف الدولار الأمريكي. كما عدّلت الشركة توقعاتها للعام بأكمله نحو الأعلى، مع مبيعات متوقعة تصل إلى 45.2 مليار دولار وهوامش تشغيلية تبلغ 29.5%، مما يبرز كفاءة توسع الشركة وقدرتها على تحقيق هوامش ربح قوية. وتتجه صافي الأرباح لتتجاوز 10 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ الشركة.

ورغم هذه النتائج القوية، انخفضت أسهم نتفليكس قليلاً في التداولات بعد الإغلاق، ويُرجح أن يكون ذلك نتيجة لارتفاع السهم بنسبة تقارب 90% خلال الـ 12 شهراً الماضية.

وبحسب جوش غيلبرت، محلل الأسواق لدى إيتورو ، "تعكس هذه النتائج استمرار هيمنة نتفليكس على قطاع البث. إذ تجمع الشركة بين النمو الدولي والابتكار في الإعلانات والتقنية، مع الاستمرار في تقديم محتوى ترفيهي عالي الجودة."



من أبرز النقاط التي جذبت انتباه المستثمرين النمو المتسارع للفئة المدعومة بالإعلانات من نتفليكس، والتي بات لديها الآن أكثر من 94 مليون مستخدم نشط شهرياً. وتتوقع الشركة مضاعفة إيراداتها الإعلانية تقريباً في عام 2025، ما يشكل محرك نمو جديد وقوي. كما تعتمد نتفليكس على الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات الإنتاج وتحسين استهداف المشاهدين، وهي خطوات من شأنها أن تعزز هوامش الربح على المدى الطويل.



وأضاف جوش غيلبرت، محلل الأسواق لدى إيتورو: "من الواضح أن استراتيجية نتفليكس تعمل بكفاءة عالية. تركيز الشركة على تنويع مصادر الدخل – من خلال الإعلانات، والرياضات المباشرة، والمحتوى المحلي – يمنحها ميزة تنافسية قوية للاستحواذ على حصة أكبر من السوق العالمي."



وكما هو الحال دائمًا، يظل المحتوى الممتاز في صميم استراتيجية نتفليكس. وتشمل قائمة المحتوى القادمة مواسم جديدة من الأعمال العالمية الشهيرة مثل "Stranger Things" و"Wednesday". كما أن مسلسلها الرائد "Squid Game" سجل أرقام مشاهدة قياسية في أول ثلاثة أيام من عرضه – مما يعزز فرص نمو المشتركين وزيادة التفاعل خلال النصف الثاني من العام.



ورغم استمرار المنافسة من لاعبين كبار مثل ديزني، وأبل، وأمازون، تواصل نتفليكس ريادتها للقطاع. إذ يضمن تركيزها الاستراتيجي على الابتكار والتوسع العالمي قدرتها الفريدة على تحقيق نمو مستدام وطويل الأمد.

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