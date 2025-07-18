​​​​​​​أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى مدينة العلمين في مصر، لتضيف المدينة الساحلية إلى قائمة وجهاتها الموسمية لصيف 2025.

وتُقرّب هذه الوجهة الجديدة المسافرين من أحد أكثر المواقع الساحلية سحرًا على البحر الأبيض المتوسط، حيث تُسيّر الاتحاد رحلتين أسبوعياً بين أبوظبي والعلمين أيام الخميس والأحد، ما يوفر خيارات مثالية لعطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات الطويلة.

تقع مدينة العلمين على بُعد مسافة قصيرة من الإسكندرية، وتُعد وجهة واعدة تزداد حضورًا على خارطة السياحة الترفيهية، لتغدو واحدة من أبرز الخيارات للمسافرين من دولة الإمارات، ودول الخليج، ومختلف أنحاء العالم. وتجمع المدينة بين الفخامة، والطبيعة الساحرة، والمنتجعات الراقية، مما يجعلها وجهة مثالية لعشّاق السفر والاستجمام على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "يمثل إطلاق وجهة العلمين خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا التوسعية، التي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الوجهات الموسمية. ومع استمرار نمو قطاع السفر الترفيهي، تُعد وجهات مثل العلمين خيارًا مثاليًا للمسافرين الباحثين عن تجارب صيفية متميزة. وتؤكد هذه الوجهة الجديدة التزامنا المتواصل بتوفير مزيد من الخيارات والمرونة ضمن شبكتنا العالمية المتنامية".

وسيتم تشغيل هذه الرحلة باستخدام طائرة إيرباص A320 الحديثة، والتي تضم 8 مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعدًا في الدرجة السياحية، موفرة للضيوف أقصى درجات الراحة والخدمة المتميزة التي تشتهر بها الاتحاد.

جدول الرحلات بين أبوظبي والعلمين – بالتوقيت المحلي

نوع الطائرة أيام الرحلات موعد الهبوط الوجهة موعد الاقلاع المصدر رقم الرحلة A320 الخميس 13:15 العلمين 10:00 أبوظبي EY 721 A320 الخميس 19:05 أبوظبي 14:15 العلمين EY 722 A320 الأحد 12:35 العلمين 09:20 أبوظبي EY 721 A320 الأحد 18:35 أبوظبي 13:45 العلمين EY 722

ويأتي إطلاق هذه الوجهة الجديدة ضمن خطة الاتحاد الطموحة للتوسع خلال عام 2025، والتي تشمل 27 وجهة جديدة تغطي أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأفريقيا. وتُعد العلمين سادس وجهة موسمية تُضاف إلى شبكة الاتحاد هذا الصيف، بعد استئناف الرحلات إلى وجهات صيفية شهيرة مثل: نيس، ملقة، ميكونوس، سانتوريني، وأنطاليا. ويؤكد هذا التوسع التزام الاتحاد المتواصل بربط العالم بالإمارات وتوسيع خيارات السفر للضيوف من جميع أنحاء العالم.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة.

-انتهى-

#بياناتشركات