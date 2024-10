القاهرة: في إطار التزامها بدعم التعليم فى مصر وسد الفجوة بين ما يدرسه الطلاب وبين المهارات المطلوبة لسوق العمل، أعلنت شركة إكسون موبيل مصر عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة السويدي للتكنولوجيا -بوليتكنك مصر، وذلك لدعم وتطبيق نموذج البوليتكنك لتعزيز العملية التعليمية وتطوير المهارات التكنولوجيه للشباب المصري.

بموجب هذه الشراكة، ستقوم شركة إكسون موبيل مصر برعاية مختبر الهندسة الصناعية في جامعة السويدي للتكنولوجيا على طريق مصر-اسماعلية الصحراوى، وسيتم تجهيز المختبر بأحدث التقنيات والمعدات الضرورية.

هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز فرص التعليم العملي وتطبيق النظريات الأكاديمية في بيئة عملية، مما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم وتوجيههم نحو فهم أفضل لمتطلبات الصناعة. وتقوم إكسون موبيل مصر، بدور فعّال في دعم التعليم وتنمية المجتمع في مصر من خلال استثماراتها المتواصلة في المجال التعليمي.

بدوره عبّر عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر، إيمانا برسالتها ودورها الحيوي في تطبيق نموذج التعليم "البوليتكنك" في مصر وتأهيل الشباب المصري من خلال بناء مهاراته اللازمة للنجاح في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، وسد الفجوة المهنية في السوق المحلي.

وأعرب أبو عيطة عن أمله في مواصلة التعاون مع الجامعة لتعزيز قطاع الصناعة في مصر، متطلعاً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعود بالفائدة على الطلاب و قطاع الصناعة.

من جهته أكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي للتكنولوجيا- بوليتكنك مصر: "نحن ممتنون لإكسون موبيل مصر على دعمهم المستمر للتعليم في مصر، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من هذه الشراكة في تمكين الشباب ودعم تطور المجتمع".

وصرح السويدي بأن هذه الشراكة مع شركة عريقة تشترك معنا في نفس الأهداف مثل إكسون موبيل مصر، تعد خطوة مهمة في طريق تنفيذ استراتيجتنا الطامحة إلى توفير مخرجات تعليمية من الطلاب الذين يتمتعون بخبرات عملية تمكنهم من إفادة المجتمع في مجال الصناعة.

وتوفر الجامعة للطلاب النموذج التعليمي المعتمد على التدريب العملى بنسبة 60 في المائة في مقابل 40 في المائة للجزء النظري من خلال الدمج بين التعليم النظري والتدريب العملي، وذلك عبر برامج تدريبات مهنية بالتعاون مع أكثر من 15 شريكاً من شركاء الصناعة والشركاء الدوليين لرفع كفاءة العمالة الحالية.

جدير بالذكر أن إكسون موبيل مصر تقدم العديد من الأنشطة التي تعمل على النهوض بالمشروعات الحرة الطموحة وتشجيع فكر ريادة الأعمال ودعم قطاع التعليم العام والفني والأنشطة المجتمعية، والتمكين الاقتصادي للمرأة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

عن شركة إكسون موبيل مصر :

إكسون موبيل مصر هى شركة رائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة ولديها شبكة واسعة من مراكز والمحلات التجارية. شركة إكسون موبيل مصر لديها حوالي 400 محطة خدمة تحت العلامة التجارية "موبيل"، وأكثر من 240 مركز خدمة موبيل1 وموبيل أوتوكير، بالإضافة إلي أكثر من 45 فرع من "On the Run" و "Way to Go"، كما تقدم الشركة أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية، وحلول التشحيم والخدمات، في مصر وأكثر من 40 بلدا في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين والشرق الأقصى بدعم من مصنعين لمزج زيوت التشحيم في الإسكندرية والعاشر من رمضان. كما عاودت شركة إكسون موبيل اهتمامها بالبحث والتنقيب في مصر وفي شرق المتوسط بحصولها على حقوق امتياز للبحث والتنقيب عن الغاز منذ عام 2019. تعتمد إكسون موبيل مصر على تاريخ ثري بدأ منذ حوالي 120 عام مضت عندما تم تسجيل شركة النفط فاكيووم أويل (السابقة على شركة موبيل) في مصر عام 1902. وتلتزم شركة إكسون موبيل مصر ببذل دعم متواصل من أجل المشاركة في العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالتعليم، التنمية والمرأة، التي تخدم قطاعات وفئات مختلفة في المجتمع المصري.

-انتهى-

#بياناتشركات