تسلط القمة الضوء على أبرز المستجدات التي تعيد رسم ملامح مستقبل التطوير العقاري والبنية التحتية

الإمارات العربية المتحدة: تستعد فوربس الشرق الأوسط لإطلاق النسخة الأولى من قمة "بناء المستقبل"، والمقرر انعقادها يومي 26 و27 مايو 2025 في بيركلي أبوظبي. حيث ستجمع نخبة من رواد القطاع العقاري، والمستثمرين، والمبتكرين، والمهندسين المعماريين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

تنعقد القمة بشراكة استراتيجية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، ودائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، وبالشراكة مع شركة وان للتطوير العقاري، وستشهد مشاركات متميزة من نخبة المتحدثين والقادة، من بينهم: معالي محمد علي الشرفا رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وسعادة عمر الشيبة المدير التنفيذي لقطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات بدائرة البلديات والنقل، وعلي الجبيلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة وان للتطوير العقاري، وشريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي.

كما سيشهد الحدث حضوراً واسعاً من كبار المستثمرين ورواد الأعمال من أبرز الشركات في القطاع، من بينهم محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة، وحسن علام الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، وأميرة سجواني المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة PRYPCO، والعضو المنتدب للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية والمُؤسِسة المشاركة والمديرة التنفيذية للعمليات في شركة آمالي العقارية، وعلي سجواني، العضو المنتدب للعمليات ورئيس الشؤون المالية وقطاع الضيافة في داماك العقارية والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آمالي العقارية، ورضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دانوب بروبرتيز، ونادية زعل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زايا – مجموعة البراري، ومخرج الأفلام مروان حامد.

وتسلّط القمة الضوء على أحدث التطورات التي تعيد رسم ملامح مستقبل الطاقة، والبنية التحتية للمدن المستقبلية، والقطاع العقاري، مع التركيز على سبل توظيف هذه التحولات في بناء مجتمعات أكثر تطورًا ورفاهية. ومن خلال نقاشات معمّقة تتناول تكامل المدن الذكية، والتخطيط الحضري المستدام، وحلول البنية التحتية المتقدمة، تؤكد القمة مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للابتكار والتنمية الحضرية.

وتعليقًا على الحدث، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل:" نفخر في دائرة البلديات والنقل بدورنا في الإسهام بجعل أبوظبي واحدة من أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش، حيث تتكامل البنية التحتية مع مفاهيم الابتكار والاستدامة لخدمة المجتمع. وانطلاقًا من رؤية قيادتنا الرشيدة، نحرص على تنفيذ خطط يكون محورها الإنسان، وتطوير بنية تحتية مهيأة لتلبية متطلبات المستقبل. يأتي انعقاد قمة "بناء المستقبل" في توقيت مثالي لتسليط الضوء على كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى نتائج ملموسة في أبوظبي وسائر مدن المنطقة".

بدوره قال سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:" تأتي رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، لقمة "بناء المستقبل" في إطار التزام الدولة المستمر بدعم المبادرات التي تعزز مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة، وتطوير بنية تحتية متكاملة تلبي متطلبات المستقبل، وبدورها تشكل القمة منصة حيوية لتبادل الرؤى بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن مستقبل الإسكان والتخطيط العمراني، وتسهم في إبراز جهود دولة الإمارات في بناء مدن ذكية ومستدامة ترتكز على رفاه الإنسان وجودة الحياة. كما نأمل أن تسفر المناقشات عن نتائج ملموسة تدعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، و مبادرات عام المجتمع".

من جانبه صرّح علي الجبيلي، رئيس مجلس إدارة شركة وان للتطوير العقاري:" فخورون بأن نكون إلى جانب فوربس الشرق الأوسط في حدث يعكس المستقبل الذي نؤمن به، وننظر إليه بشغف؛ حيث تنظر "وان للتطوير العقاري" لكل مشروع بعقلية مبتكرة وشغوفة بتحقيق الأهداف التي تتطلع لها الشركة دومًا. فنحن نهدف إلى إنشاء مساحات لا تتميّز بالذكاء فحسب، بل تحمل أيضًا قيمة حقيقية للأشخاص الذين يعيشون ويعملون فيها. وتمثل هذه القمة فرصة لتعزيز الحوار حول ذلك كله، ونحن سعداء بأن نكون جزءًا منها".

وأكدت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، أن دولة الإمارات تُعد نموذجًا عالميًا في الابتكار بمجالي البنية التحتية والعقارات، مشيرة إلى أن "أبوظبي تمثل الموقع الأمثل لاستضافة النسخة الأولى من قمة بناء المستقبل".

وأضافت:" ستسلّط هذه القمة الضوء على أبرز الاتجاهات والفرص التي تعيد رسم ملامح المجتمعات في المنطقة والعالم، كما ستوفّر منصة رفيعة المستوى تجمع نخبة من الخبراء لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المستثمرين والمطورين والمصممين، خلال مسيرة بناء المدن الذكية والمجتمعات المستدامة التي تشكل مستقبلنا المشترك".

سيتناول المتحدثون خلال القمة أحدث الابتكارات في مجالات المدن الذكية، والبنية التحتية الرقمية، والتصميم المستدام، مع تسليط الضوء على تطور العمارة الحديثة التي تمزج بين التصميم المراعي للبيئة والحفاظ على الهوية الثقافية، ودمج أحدث التقنيات الذكية. وسيتضمن البرنامج أيضًا ورش عمل تفاعلية تتناول مجموعة متنوعة من المواضيع، مع تركيز خاص على دور العمارة والتصميم الداخلي في تعزيز جودة الحياة. ومن أبرز الفعاليات، جلسة تطبيقية تسلّط الضوء على كيفية تحويل اتجاهات التصميم من معرض ميلانو 2025 إلى حلول عملية على أرض الواقع، إلى جانب ورشة عمل مخصصة لاستكشاف آليات دمج النباتات والمساحات الخضراء في المشاريع الحضرية وبيئات الضيافة والمنازل السكنية.

تتعاون فوربس الشرق الأوسط مع عدد من الشركاء المتميزين لإطلاق القمة، بما في ذلك الشريك الرئيسي شركة وان للتطوير العقاري (ONE Development)، والشريك الاستراتيجي دائرة البلديات والنقل – أبوظبي (DMT)، برنامج الشيخ زايد للإسكان، والشركاء الآخرون (Zane Developments)، و(Binghatti Developers)، و(Reportage Properties)، و(Marjan Properties)، و(Aqua Properties)، و(Danube Group)، و(Hassan Allam Holding)، و(Richmind Developers)، و(Eywa Dubai by R.Evolution)، و(REEF Luxury Developments)، و(Xphere Interactive Technologies)، وكذلك (Pure Candles) و(Obsidian Skincare)، و(Kashida)، و(Shuk Leather)، و(Touch of Oud)، و(Jasani)، و( Business Bay)، و( Aroma 24/7 )، و( Metaspace Labs Information Technology)، بجانب (Sorbonne University Abu Dhabi)، و(Scream Entertainment)، و (The Perfume Bar)، و(Evian)، و(Solaris Tea)، و( Stree F&B).

نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة عن مواضيع تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتُنشر باللغتين الإنجليزية والعربية، وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحافية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة، ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: ola.i@forbesmiddleeast.com

-انتهى-

#بياناتشركات