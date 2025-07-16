المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية رعاية مع الاتحاد البحريني للبادل، وذلك لرعاية بطولة كأس الاتحاد للبادل تحت مسمى "كأس خليجي" وذلك في الفترة من 16 وحتى 19 من شهر يوليو الجاري بمشاركة نخبة من اللاعبين المحليين في ملاعب “Padel Kingdom”.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر خليجي بنك في برج جي إف إتش بالعاصمة المنامة، حيث قام السيد محمد عبدالله صالح، مساعد المدير العام للشؤون القانونية والتنظيمية والمؤسسية، بالتوقيع بالنيابة عن البنك، في حين وقع عن الاتحاد السيد فهد فوزي كانو، رئيس مجلس الإدارة، وسط حضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتعكس هذه الرعاية حرص خليجي بنك على دعم قطاع الشباب والرياضة في مملكة البحرين باعتباره جزءًا رئيسيًا من مسؤوليته المجتمعية، والتزامه بالاستثمار في مستقبل الشباب والرياضة الوطنية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة في تعزيز الرياضة كمكوّن أساسي للنهضة المجتمعية، في اتساق مع رؤية القيادة الرشيدة في هذا المجال، ودعمًا للجهود الحثيثة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد عبدالله صالح، مساعد المدير العام في خليجي بنك، بالقول: " يسرنا الإعلان عن هذه الرعاية التي تجسد التزام خليجي بنك المتواصل بدعم المبادرات الرياضية الوطنية، وإتاحة الفرصة للشباب لتطوير قدراتهم في مختلف الرياضات، وبالأخص رياضة البادل التي شهدت نموًا وشعبية واسعة خلال السنوات القليلة الأخيرة. نثق بأن بطولة كأس خليجي ستسهم في رفع مستوى التنافس على المستوى المحلي، وترسيخ مكانة المملكة على خارطة الرياضة الإقليمية، انسجامًا مع رؤيتنا في الاستثمار بالمواهب وتمكينها لتحقيق إنجازات مستدامة على المستويين المحلي والدولي."

من جانبه، قال السيد فهد فوزي كانو، رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للبادل: "نحن سعداء بشراكتنا مع خليجي بنك لإطلاق كأس خليجي، والذي يعد خطوة مهمة لتعزيز رياضة البادل وجذب المزيد من اللاعبين والجماهير. سنتمكن عبر هذا الدعم من تنظيم بطولة ترتقي بالمعايير وتوفر منصة لاكتشاف المواهب الواعدة وصقلها، وتعزيز حضور البحرين إقليميًا وعالميًا في اللعبة."

يعد خليجي بنك أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

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