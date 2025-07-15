استفادة من امكانية التواصل مع قيادات مصرفية، وشركات رأس مال استثماري، وشركاء محتملين في مجال الاستثمار.

أبوظبي، الإمارات: حصدت Inovat، المنصة الرقمية التي توفر للمسافرين تجربة استرداد ضريبة القيمة المضافة (VAT) بشكل كامل وسلس بهدف مساعدتهم على توفير المال عند التسوق في الخارج، بلقب النسخة الثانية من تحدي بنك أبوظبي الأول للابتكار FAB Forward. ويُعتبر هذا التحدي مبادرة مشتركة بين بنك أبوظبي الأول وماستركارد، تهدف إلى دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية داخل دولة الإمارات.

وتحت شعار "قيادة مستقبل الخدمات المصرفية"، قدمت الشركات الناشئة المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية والمشاركة في التحدي، حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المالية، وذلك ضمن ثلاث فئات رئيسية: "تجارب فائقة التخصيص"، "أعمال مدعومة بتقنية البلوك تشين"، و"ما بعد الخدمات المصرفية". وشهدت المسابقة إقبالاً كبيراً، حيث استقبلت أكثر من 135 مشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وقامت لجنة مشتركة تجمع خبراء من ماستركارد وبنك أبوظبي الأول بتقييم المشاركات بناءً على عدة معايير، منها مستوى الابتكار والتميز، وإمكانيات السوق، ونموذج العمل والعوائد المحتملة، ومدى توافق المنتج مع احتياجات السوق، واستراتيجية النمو، والوضع المالي للفريق، بالإضافة إلى الكفاءة في التنفيذ. وتأهلت 5 شركات ناشئة للمرحلة النهائية وهي : Inovat، Crayon Data، Fiskl، Nuclei وUome، حيث عرضت كل منها أفكارها أمام اللجنة خلال "يوم العروض التقديمية". وتوجت منصة"Inovat" باللقب بفضل حلها الرقمي الكامل والمبتكر، والذي يعالج إحدى المشكلات الحقيقية التي يواجهها المسافرون، وذلك من خلال التعاون الاستراتيجي مع البنوك وشركات الطيران. ويساعد هذا الحل المستخدمين على توفير المال أثناء السفر، كما يمكن أن يعزز من قدرات بنك أبوظبي الأول في التفاعل الرقمي مع العملاء.

وتم الإعلان عن الشركة الفائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في المقر الرئيسي لبنك أبوظبي الأول في أبوظبي.

وحصلت منصة "Inovat"، على مجموعة من المزايا، من بينها فرصة العمل على نموذج أولي بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، والتواصل مع قيادات في القطاع المصرفي، وشركات رأس المال الاستثماري، وشركاء محتملين في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها 100,000 دولار أمريكي.

ويُعد تحدي بنك أبوظبي الأول للابتكار FAB Forward للتكنولوجيا المالية مبادرة رئيسية ضمن الشراكة طويلة الأمد بين بنك أبوظبي الأول وماستركارد، ويعكس التزام الطرفين المشترك بدفع عجلة التحول الرقمي والابتكار في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين الخبرة الإقليمية العميقة لبنك أبوظبي الأول والريادة التكنولوجية العالمية لماستركارد، يوفر البرنامج للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية فرصة للحصول على الإرشاد، واختبار الحلول في بيئة واقعية، والتعاون مع مؤسسات مالية رائدة.

ويؤكد ويُعد تحدي بنك أبوظبي الأول للابتكار FAB Forward، من خلال تركيزه على الابتكار الذي يعتمد على احتياجات العملاء وخدمات الجيل الجديد في القطاع المالي، على أهمية التعاون بين رواد القطاع التقليديين والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، لبناء اقتصاد رقمي أكثر ديناميكية وشمولاً داخل الإمارات وخارجها.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

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