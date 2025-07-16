دبي، الإمارات العربية المتحدة : عقد مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية اجتماعه الرابع للعام الأكاديمي 2024/2025، برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وناقش المجلس خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ القرارات السابقة، وتطوير مهام اللجان التابعة للمجلس، بهدف المساهمة في دعم أعمال مجلس الأمناء، كما جرى مراجعة الهيكل التنظيمي المقترح الذي يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ومواءمة الهيكل الإداري مع الرؤية الاستراتيجية الجديدة للجامعة، بما يعكس تطورها كوجهة رائدة في التعليم الذكي والتحول الرقمي، إلى جانب اعتماد الخطة النهائية بخصوص موعد ومكان حفل تخريج الدفعة القادمة.

وأكد معالي مطر الطاير خلال الاجتماع أهمية مواكبة التحولات المتسارعة في مجال التعليم الذكي، وترسيخ مكانة الجامعة باعتبارها مؤسسة رائدة عالمياً في مجال التعليم الذكي والابتكار، وذلك من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ضمن بيئة تعليمية رقمية متكاملة، وتعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات والمؤسسات البحثية الرائدة، بما يعزز من جودة البرامج الأكاديمية ويُمكّن الدارسين من التميز عالمياً، كما أكد أن التطورات العالمية المتسارعة في كافة المجالات، وخاصة في مجال التكنولوجيا، تتطلب من الجامعات تبني أسلوب عمل وهيكلية مرنة تسهل وتسرع من عملية اتخاذ القرارات المبنية على البيانات الضخمة.

وأضاف سعادته: "يمثل الاجتماع محطة مهمة لتقييم التقدم المحرز، وتعزيز مبادرات التميز الأكاديمي، ودفع عجلة التحول الرقمي بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة لمستقبل التعليم"، مؤكداً حرص المجلس على تطوير منظومة تعليمية مرنة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بما يضمن استدامة التميز، ويعزز من سمعة الجامعة على الساحتين المحلية والعالمية.

ومن جانبه، شدّد سعادة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، على أهمية مواصلة بناء شراكات استراتيجية فاعلة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في منظومة التعليم العالي. كما أكد أن الابتكار والجودة يشكلان ركيزتين أساسيتين في مسيرة الجامعة نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية.

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