حصدت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، جائزة البحرين للمحتوى الرقمي في فئة "الأعمال والتجارة" عن خدمة "هدية" المبتكرة التي تقدمها عبر تطبيقها "بنفت بي"، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بتنظيم من جمعية البحرين لشركات التقنية "بِتِك" تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.

وجاء هذا التكريم لقاء ريادة "بنفت" في مجال الابتكار في التحول الرقمي، والتي تجسّدت من خلال إطلاقها ميزة "هدية" التي تقدم مفهوماً جديداً في مجال التحويلات المالية الرقمية وتتيح لمستخدمي تطبيق "بنفت بي" إرسال هدايا مالية بشكل سريع وسلس، حيث يمكنهم إرسال بطاقات هدايا إلكترونية بقيمة مالية محددة إلى الأصدقاء والعائلة، ويمكنهم اختيار تصميم البطاقة وإضافة رسالة شخصية مخصصة، مما يضفي طابعاً إنسانياً وتفاعلياً على عملية إرسال الهدايا.

وبهذه المناسبة، قال السيد رياض المعراج ، رئيس تنفيذي لتقنية المعلومات في شركة "بنفت": "فخورون بفوزنا بجائزة البحرين للمحتوى الرقمي والذي جاء تتويجاً لجهود فريقنا المبدع في تقديم حلول رقمية تلبي تطلعات المستخدمين وتواكب مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وانعكاساً لالتزام "بنفت" الراسخ بتعزيز تجربة عملائها وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم في مختلف المناسبات، انطلاقاً من رؤيتنا الرامية إلى تطوير خدمات قادرة على المنافسة بجدارة على المستويين المحلي والإقليمي من حيث الجودة والابتكار".

وأضاف: "لقد حققت خدمة "هدية" مؤشرات إيجابية منذ انطلاقها، ونجحت في جذب عدد كبير من المستخدمين، مع تحقيق معدلات نمو قياسية مما يعكس قبولها الكبير من قبل عملائنا وانتشارها الواسع في السوق البحريني، مؤكدين أن هذه الجائزة تشكّل حافزاً لنا لمواصلة ريادتنا في تطوير خدمات تواكب متطلبات العصر الرقمي الحديث، وتعزيز دورنا في ترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية المبتكرة".

-انتهى-

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