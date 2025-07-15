دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت القمة العالمية لمستقبل الضيافة عن تأكيد مشاركة أول 50 شخصية من كبار قادة قطاعي الضيافة والسياحة كمتحدثين رسميين في فعاليات القمة، التي تستضيفها مدينة جميرا في دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر المقبل.

وتشهد القمة، التي تعد المنصة الأبرز للاستثمار في قطاع الضيافة على مستوى الشرق الأوسط، مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وقادة الفكر من مختلف المجالات المرتبطة بالضيافة والسياحة والإعلام والتعليم. وتُعقد دورة هذا العام تحت شعار "حين تقود الرؤية مسارات التطوير، تتبعها الاستثمارات"، تأكيداً على أهمية الرؤى الاستراتيجية في توجيه الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي. يمكنكم الاطلاع على قائمة المتحدثين المؤكدين عبر الرابط هنا. علماً بأن القائمة تشهد تحديثات مستمرة مع انضمام المزيد من المشاركين. وفيما يلي أبرز المتحدثين الذين تأكدت مشاركتهم حتى الآن:

عبد الله الموسى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع عبد الله الموسى (مجموعة أرينكو)، والحائز على جائزة الإنجاز مدى الحياة من قمة مستقبل الضيافة لعام 2025

ستيفن ساكور، الإعلامي المعروف والمقدم السابق لبرنامج "هارد توك" على قناة "بي بي سي"

توماس ب. ماير، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا

نيك كاندي، الرئيس التنفيذي لشركة كاندي كابيتال

الدكتور أخيم شميت، عميد كلية EHL لإدارة أعمال الضيافة

لإدارة أعمال الضيافة البروفيسور مارك ليبيري، رئيس قسم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة في وحدة التعليم التنفيذي بكلية كينجز للأعمال، لندن

أميت أرورا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "أرادا"

ستيفانو سابوريتي، مدير تنويع العلامات التجارية في شركة "أستون مارتن"

هانز ماير، المؤسس المشارك والمدير الإداري لسلسلة فنادق "زوكو "

دانيال ثورنيلي، خبير اقتصادي ورئيس شركة "دي تي-جلوبال" للاستشارات التجارية

إليونورا سروغو، وسيطة عقارية مرخصة ونجمة برنامج " Selling the City " على نتفليكس

وبهذه المناسبة، قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ذا بينش" العالمية المنظمة للقمة العالمية لمستقبل الضيافة: "تفصلنا ثلاثة أشهر فقط عن انطلاق فعاليات القمة، إلا أن التحضيرات تسير بوتيرة متسارعة منذ اللحظة التي أسدلنا فيها الستار على نسخة العام الماضي. لقد تم تأكيد مشاركة نخبة المتحدثين الأوائل، وسجل بالفعل المئات من الشخصيات المرموقة والخبراء لحضور أبرز قمة استثمارية فندقية في المنطقة".

وأضاف: "تواصل القمة العالمية لمستقبل الضيافة تطورها عاماً بعد عام، ويسعدنا الإعلان، في هذه المرحلة المبكرة، عن مشاركة أول 50 متحدثاً وجدول أعمال غني ومتجدد. ونتطلع هذا العام إلى استقبال عدد من المتحدثين المرموقين الذين اعتادوا مشاركتنا النقاشات، إلى جانب أسماء بارزة تنضم إلينا للمرة الأولى، في وقت يجتمع فيه مجتمع الاستثمار العالمي في الضيافة والسياحة بدبي في أكتوبر المقبل".

ومن المتوقع أن تستقطب القمة العالمية لمستقبل الضيافة أكثر من 1600 مندوب ومشارك، حيث ستقدّم برنامجاً متكاملاً يتناول أبرز الفرص والتحديات والاتجاهات المؤثرة في القطاع عبر ثلاث منصات رئيسية، إلى جانب قاعات مخصصة لورش العمل ومناطق للنقاش والحوار التفاعلي.

ويتمحور برنامج القمة العالمية لمستقبل الضيافة حول شعار القمة هذا العام "حين تقود الرؤية مسارات التطوير، تتبعها الاستثمارات"، ويغطي مجموعة شاملة من المحاور تشمل الاستثمار والابتكار والاستدامة والتوظيف والتكنولوجيا واتجاهات السياحة. ويتضمن جدول الأعمال كلمات رئيسية، وجلسات حوارية، وعروضًا تقديمية، ونقاشات موائد مستديرة، تُعقد عبر منصات متعددة. ويمكن الاطلاع على أحدث المستجدات حول المتحدثين ومحاور النقاش من خلال متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة العالمية لمستقبل الضيافة.

وتركز دورة هذا العام من القمة العالمية لمستقبل الضيافة على الاستثمار العالمي في قطاع الضيافة، مع تسليط الضوء على المشاريع قيد التطوير، ونماذج التمويل، ومؤشرات أداء الفنادق. كما يشهد عام 2025 عودة "أجنحة الدول"، حيث ستعرض كل من الصين وإيطاليا وجزر المالديف والفلبين، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، أبرز فرصها الاستثمارية في مجالي الضيافة والسياحة.

كما يعود منتدى المساكن ذات العلامات التجارية في دورة هذا العام من القمة، استجابة للاهتمام المتزايد بهذا القطاع الذي يشهد توسعًا ملحوظًا على مستوى العالم. ويستعرض المنتدى آفاق هذا النمو من خلال نقاشات معمّقة بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال.

حول شركة "ذا بينش" العالمية للفعاليات

أرست شركة "ذا بينش" إرثًا مميزًا في تعزيز فرص النمو والتطوير في قطاعي الضيافة والسفر، حيث صممت منتديات ومؤتمرات مبتكرة تهدف إلى تمكين هذه الصناعات من تحقيق التواصل المثمر، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة الازدهار. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، قامت الشركة بتأسيس منصات لا تقتصر على المعاملات التقليدية بل تُلهم التعاون وتحفّز التغيير المؤثر.

تجمع فعاليات "ذا بينش" نخبة من قادة الحكومات ووزارات السياحة وجمعيات السفر العالمية والعلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة، إلى جانب المستثمرين وأصحاب الفنادق وشركات الطيران ومطوري الوجهات، وغيرهم من الفاعلين الرئيسيين في القطاع. وتشمل أبرز الأحداث التي نظمتها الشركة القمة العالمية لمستقبل الضيافة (المعروفة سابقًا بالمنتدى العربي للاستثمار الفندقي) وقمة مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منتدى الاستثمار في الضيافة في أفريقيا ومنتدى AviaDev. كل من هذه الفعاليات يمثل نقطة التقاء تُشعل الأفكار، وتُعمّق العلاقات، وتُطلق الاستثمارات، مما يجعل "ذا بينش" شريكًا استراتيجيًا في قيادة التحولات النوعية في هذا القطاع.

تتميز الفعاليات التي تنظمها شركة "ذا بينش" بقدرتها على تعزيز الحوارات التفاعلية والرؤى المستقبلية، وتوحيد جهود رواد الصناعة للتصدي للتحديات واستثمار الفرص، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع. تم تصميم كل فعالية لتكون أكثر من مجرد منصة للتواصل، حيث تركز على تحويل الأفكار إلى خطوات عملية ملموسة تسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: thebench.com

حول القمة العالمية لمستقبل الضيافة:

التاريخ: 27 – 29 أكتوبر 2025

المكان: مدينة جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة

الرعاة:

تشارك مجموعة جميرا بصفة الراعي المضيف للقمة، في حين تشارك كل من "لجنة البحث عن قوة الثقافة الصينية"، و"مؤسسة إدارة صناديق المالديف"، و"مجلس الترويج السياحي الفلبيني"، و"إيطاليا للضيافة" ضمن أجنحة الدول المشاركة. كما تنضم كل من نيوم، رؤى المدينة القابضة، وطيبة للاستثمارات بصفة شركاء استراتيجيين، في حين تتولى شركة برايس ووترهاوس كوبرز دور الشريك المعرفي. ويضم الرعاة الرئيسيون لهذا العام عدداً من أبرز الأسماء في قطاع الضيافة، من بينها: أكور، أرادا للضيافة، كلوب ميد، مجموعة باريير، فنادق ومنتجعات آي إتش جي، ماريوت الدولية، مجموعة فنادق راديسون، ريد سي جلوبال، روتانا، وأسكوت المحدودة. كما يشارك عدد من الأسماء البارزة كرعاة للقمة، من بينهم: فنادق أكشن، وألف للضيافة، وأريستارا، وإيه آر كي بيبول سوليوشنز، وبي كوز، وبلاستنس، وبوشتيك كرييشنز، وفنادق بي دبليو إتش، وسي بي آر إي، وكوليرز، وكومباس بروجكت كونسلتينج، وكريديبل إي إس جي، ومدرسة إي إتش إل لإدارة الأعمال في مجال الضيافة، وإنتربرايز اليونان، وفورسايت كرييتيف، وإتش وورلد إنترناشونال، وآي إتش سي إل، وجي إل إل، وجيه تي + بي، ونايت فرانك، ومجموعة فنادق لوفر، وفنادق ماينور، وكو، ومجموعة ريكاس للضيافة، وإس تي آر كو ستار™، وذا فيرست جروب هوسبيتاليتي، وفنادق ومنتجعات توي، ويونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت، ويونايتد نتوورك ستوديو (UNS)، وفنادق ومنتجعات ويندهام. أما قائمة العارضين فتضم: فنادق ومنتجعات سنتارا، فنادق روف، فنادق شذا، وفنادق تايم.

-انتهى-

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