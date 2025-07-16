البرنامج يعزز مهارات المشاركين في وضع استراتيجيات مبتكرة وتحويل التحديات إلى فرص

تأهيل نخبة من القيادات الحكومية لتعزيز الابتكار في إدارة مؤسساتهم

احتفلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بتخريج 26 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص ضمن الدورة الثانية من "برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال 2024-2025"، الذي جاء تحت عنوان "ابدأ مسارك القيادي الناجح"، ونظمه مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة بالتعاون مع جامعة سلامنكا الإسبانية، واستهدف تنمية قدرات نخبة من القيادات الإدارية الحكومية في الإمارة، وتدريبهم على التخطيط الاستراتيجي وتعزيز الابتكار في بيئات العمل وتكريس ثقافة صناعة المستقبل بأدوات منهجية متطورة.

حضر الحفل سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، ومريم سيف الشامسي مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الخدمات المساندة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الغرفة وممثلي الجهات الحكومية المشاركة بالبرنامج.

تصميم الاستراتيجيات المبتكرة

ونجح البرنامج في دورته الثانية باستقطاب نخبة من الكوادر الواعدة من القطاعين الحكومي والخاص، وتميز بتنوع محاوره التدريبية التي غطت مجموعة واسعة من المجالات الحيوية شملت سيكولوجيا الأعمال في القيادة الاستراتيجية، ومهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في قيادة مؤسسات الجيل الجديد، والتفكير التصميمي في إدارة التحديات، وتصميم الاستراتيجيات المبتكرة وأساليب إدارة المخاطر، وتصميم المؤسسات الإبداعية، والإبداع التنظيمي.

جيل جديد من القادة

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، أن مخرجات البرنامج تستهدف تخريج جيل جديد من القادة المؤهلين وتعكس ما نشهده اليوم من تحولات جوهرية في مفهوم القيادة المؤسسية، حيث أصبحت التقنيات في العصر الرقمي تتطلب تأهيل قيادات غير تقليدية، وهذا ما يدفع غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى تبني نهج متقدم في إعداد القادة الاستراتيجيين، يقوم على مفهوم التكيف والتطور بما يُمكّن القائد الإداري من الجمع بين الخبرات المكتسبة والمعارف الإدارية الحديثة.

وأضاف سعادة عبد الله سلطان العويس: "نؤمن بأن القيادة الفعالة في المستقبل تقاس بالقدرة على بناء أنظمة مؤسسية ذكية وقادرة على التطور الذاتي، ومن هنا تأتي أهمية تزويد القادة بالمهارات المتقدمة التي تمكنهم من هندسة المستقبل وتصميم مؤسسات تتكيف وتبتكر بشكل مستمر، مما يضمن ريادتها في اقتصاد المعرفة العالمي، وترتكز استراتيجيتنا على مبدأ إعداد القائد المستقبلي الذي يواكب كل جديد في الإدارة الحديثة ويكتسب ما يمكنه من قراءة المشهد المستقبلي للجهة التي يديرها وتحويل ما اكتسبه من معرفة إلى منهج وإلى سلوك عملي قابل للتنفيذ من خلال تنمية ثقافة مؤسسية تتسم بالمرونة والاستدامة، وتوجه سعادة العويس بالتهنئة لجميع الخريجين مثمناً حرصهم على تطوير مهاراتهم القيادية وتعزيز قدرتهم على الابتكار والإبداع، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح في مسيرتهم المهنية.

تجربة تعليمية متكاملة

من جانبها، أشارت مريم سيف الشامسي، إلى أن البرنامج صمم لتقديم تجربة تعليمية متكاملة، حيث لم يقتصر على المحاضرات النظرية، بل امتد ليشمل ورش عمل قدمها خبراء دوليون معتمدون، ومشاريع تخرج تطبيقية، توجت ببعثة تدريبية ميدانية إلى إسبانيا بالتعاون مع جامعة سلامنكا، وأكدت أن الجولة الدولية أتاحت للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتزويدهم بخبرات ميدانية ووجهات نظر عالمية تثري مسيرتهم المهنية وتعزز قدرتهم على قيادة فرقهم نحو النجاح.

تكريم المشاركين

وشهد الحفل تقديم عرض مرئي غطى أبرز محطات البرنامج وما تضمنه من فرص للمتدربين جمعت بين أصالة المعرفة الأكاديمية بالتعاون مع مؤسسات دولية مرموقة، وبين التطبيق العملي من خلال ورش العمل ومشاريع التخرج، مما عكس القيمة المضافة التي قدمها البرنامج للمشاركين.

وفي ختام الحفل كرم سعادة عبد الله سلطان العويس ومريم سيف الشامسي المشاركين بالبرنامج، حيث شمل التكريم الخريجين من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالإضافة إلى منتسبي البرنامج الذين يمثلون نخبة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، وتم منح المنتسبين شهادة "مستشار داخلي معتمد"، وهي بمثابة بطاقة انضمام إلى مجتمع نخبوي ومؤثر ضمن مجموعة قادة الأعمال في إمارة الشارقة.

تعزيز القدرة على ابتكار الاستراتيجيات

وعزز البرنامج مهارات المنتسبين لدورته الثانية في مجال وضع الاستراتيجيات المبتكرة لمؤسساتهم واستكشاف قدراتهم المهنية في التأثير الإيجابي على سلوك الآخرين، وتحليل بيئة العمل وابتكار الحلول الملائمة لمختلف التحديات وتحويلها إلى فرص مستقبلية، بالإضافة إلى مساعدة المتدربين على فهم نقاط التميز الشخصي والجوانب الإبداعية الداعمة للتطور الوظيفي، وتوجت رحلة التدريب المكثفة بإعداد كل مشارك لدراسة متكاملة لتطوير استراتيجية العمل ومنظومة الأداء في مؤسسته.

-انتهى-

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