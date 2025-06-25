تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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صكوك سيادية

باعت مصر صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص لصالح الكويت، بكوبون سنوى 7.875% لأجل 3 سنوات، واكتتب بنك بيت التمويل الكويتي في الإصدار بالكامل، بحسب بيان لوزارة المالية الأربعاء.

وحسب تقارير إعلامية، فقد تم إدراج الصكوك في سوق "فيينا MTF".

ووفق البيان، أطلقت مصر برنامج دولي للصكوك السيادية بحجم 5 مليار دولار، وقد نفذت منه إصدار واحد في 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار.

للمزيد: تفاصيل: مصر تبيع صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح بيت التمويل الكويتي

تأجيل طرح شركة القرى الذكية

قررت شركة تنمية وإدارة القرى الذكية (القرية الذكية) المصرية، تأجيل إجراءات طرح عام أولي لحصة من أسهمها في البورصة المصرية، بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حسب مصدر مطلع لزاوية عربي.

تتصاعد التوترات في المنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران هذا الشهر، وتدخّل الولايات المتحدة في الصراع، فيما تترقب الأسواق والمستثمرين التوصل لتهدئة فعلية وضمان عدم التصعيد.

تستهدف الشركة طرح حصة بين 30-35% في البورصة، وكان مخطط أن يتم الطرح خلال النصف الأول من 2025 رهنا بظروف السوق.

"الوقت اللي احنا فيه ده مستحيل يعني حد ياخد قرار.. احنا عاملين Hold (تعليق) لحد ما نشوف الأحداث هتروح فين،" وفق المصدر، دون تحديد موعد جديد لاستئناف عملية الطرح.

تأسست شركة القرية الذكية في 2001 - وهي مجمع أعمال متكامل بارز- في غرب القاهرة، وتتوزع ملكيتها بين عدد من المساهمين بينهم: شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وشركة ريكاب للاستثمارات المالية المدرجتين ببورصة مصر، إضافة لوزارة الاتصالات وبنك مصر الحكومي.

البورصة

عززت البورصة مكاسبها هذا الأسبوع، وأنهت تعاملات الأربعاء على ارتفاع بعد تراجعات صباحية. وارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنحو 1.24% متجاوزا مستوى 33 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 2% ومؤشر الشريعة بنسبة 1.3%.

أسعار الدولار

انخفض سعر الدولار الرسمي، الأربعاء إلى نحو 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.04 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر، بتعاملات الأربعاء، وانخفض سعر الجرام بنحو 5 جنيه مقارنة بتعاملات الصباح.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4685 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4016 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5354 جنيه للجرام.

أخبار

- ستعيد الحكومة ضخ الغاز للمصانع بداية من الجمعة المقبل، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي. كانت الحكومة أوقفت الغاز للمصانع في بعض الصناعات لضمان استمرار إنتاج الكهرباء بعد اندلاع الصراع الإسرائيلي الإيراني في ظل تعطل إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر. وقد وافقت الهيئة العامة للبترول على التعاقد مع عدة شركات لتوريد شحنات غاز طبيعي مسال لتوفير الاحتياجات المحلية.

- أعلنت إدارة البورصة المصرية، الفائزين بانتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة دورة (2025 – 2029) وهم: رانيا يعقوب، أحمد أبو السعد، وشوكت المراغي، عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء بالبورصة.

وعن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالسوق الرئيسي هاشم السيد، كما فازت داليا السواح، عن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

- أجلت شركة القلعة القابضة، خططها لطرح الشركة التابعة لها "الوطنية للطباعة" للاكتتاب العام والتي كان متوقع تنفيذها خلال النصف الثاني من العام، وذلك بسبب تصاعد المخاطر الجيوسياسية والصراع الإسرائيلي الإيراني، حسب تصريحات للعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة للاستثمارات المالية هشام الخازندار.

- نقل إعلام محلي، عن مصدر حكومي أن الحكومة تأمل أن ينهي صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لقرض مصر البالغ 8 مليار دولار، قبل بداية العام المالي الجديد يوليو المقبل، خاصة مع صعوبة الالتزام بتنفيذ الاشتراطات في ظل التطورات في المنطقة.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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