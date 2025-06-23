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تحويلات

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الجاري (يوليو 2024 - أبريل 2025) بنسبة 77% إلى 29.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وفق بيان للبنك المركزي المصري الاثنين.

فاليو

قفز سعر سهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي "فاليو" خلال تعاملات الاثنين، أول يوم تداول للسهم بعد إدراج مباشر في بورصة مصر بأكثر من 850% في الساعة الأولى للتداول.

ووفق بيانات البورصة، وصل سعر السهم إلى 7.4 جنيه مقارنة بسعر الافتتاح عند 0.777 جنيه. وفاليو هي شركة تابعة لمجموعة إي إف جي القابضة.

أسعار الدولار

تراجع سعر الدولار الرسمي في مصر الاثنين بشكل طفيف، وسجل نحو 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.49 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ومن المقرر تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس 26 يونيو بمناسبة رأس السنة الهجرية، والخميس 3 يوليو بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الاثنين المبكرة، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 55 0 3 جنيه للجرام.

فيما سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4815 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4127 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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