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أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات الثلاثاء، وزاد سعر الجراح بحلول تعاملات المساء بنحو 10 جنيه لعيار 21.

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4650 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3986 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5314 جنيه للجرام.

البورصة

تحولت البورصة للمنطقة الحمراء خلال تعاملات الثلاثاء، بعد ارتفاع طفيف بداية التعاملات. وتراجع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنحو 0.5% عند مستوى 32.7 ألف نقطة.

أسعار الدولار

أما سعر الدولار الرسمي فتراجع بتعاملات الثلاثاء، وسجل نحو 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.42 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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