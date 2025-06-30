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أرقام عن النمو

نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2024-2025 بنسبة 4.77% مقارنة بنمو 2.2% في نفس الربع من العام المالي الماضي. ووفق بيان لوزارة التخطيط فهذا أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات.

وعلى أساس التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، ارتفع متوسط معدل إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وحسب البيان، سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 23% في الربع الثالث من العام المالي، نتيجة تدفق أعداد السائحين الذي ناهز4 مليون سائح، وزيادة عدد الليالي السياحية.

لكن نشاط قناة السويس تراجع بنسبة 23.1% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، لكن بوتيرة أقل من انكماش الربع المقارن على أساس سنوي، حين سجل انكماش بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ضوء التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن، وفق البيان.

وأبقت الوزارة على توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل 2025- 2026 عند مستوى 4.5% مع استمرار مراقبة التطورات الجيوسياسية بالمنطقة وآثارها المحتملة.

أسعار الذهب

خلال التعاملات الصباحية الاثنين، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4610 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3951 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5269 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

وسجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.6 جنيه للشراء و49.7 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.2 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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