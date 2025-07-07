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أخبار

- حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات بقيمة 211 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، بنمو نحو 59% على أساس سنوي، وفق بيان الاثنين. وقالت الشركة إن هذا النمو يعكس "الطلب المتزايد على مشروعات مجموعة طلعت مصطفى محليًا وإقليمياً، ويمهد الطريق لعام آخر قوي من حيث المبيعات".

- ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنسبة طفيفة بلغت 0.3% في التعاملات الصباحية الاثنين، فوق مستوى 33 ألف نقطة.

- تركز الحكومة على إنجاز برنامج الطروحات الحكومية، وتعمل على إنجاز طرح حصص في 4 شركات قبل نهاية العام، لتنفيذ بعض شروط صندوق النقد الدولي الذي قرر إرجاء المراجعة الخامسة وضمها للمراجعة السادسة، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصادر.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الاثنين الصباحية، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4630 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3969 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5291 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.82 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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