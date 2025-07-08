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البورصة

قررت البورصة المصرية، تعليق التداول الثلاثاء، لعدم القدرة على ضمان تواصل أطراف التداول وشركات السمسرة بشكل فعال.

وقد تسبب حريق في سنترال كبير في مصر الاثنين في تعطل للشبكات والإنترنت وتأثرت خدمات الصراف الآلي والتحويلات الإلكترونية وكذلك أعمال بعض البنوك حتى يوم الثلاثاء.

السحب النقدي

قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل، وفق بيان الثلاثاء.

كما قرر المركزي، مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساء بدلا من الثالثة عصرا، بداية من اليوم وحتى إشعار آخر.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4645 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3981 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5309 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي الثلاثاء نحو 49.7 جنيه للشراء و49.8 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.35 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

بنيان

تدرس شركة بنيان للتنمية والتجارة المصرية والعاملة بالاستثمار العقاري - التي يجري حاليا طرح عام أولي لأسهمها في بورصة مصر- التوسع محليا، كما تدرس إمكانية الاستحواذ على أصول جديدة مقابل أسهم، وفق مسؤولين من الشركة تحدثا لزاوية عربي على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة الاثنين.

تعمل بنيان في قطاع المباني الإدارية والتجارية كالمكاتب وعقارات التجزئة في شرق وغرب القاهرة، منذ نحو 17 عام، ولديها أصول يتم تأجيرها للشركات. ويمتد الاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة، خلال الفترة 6 - 15 يوليو، ويتوقع أن يجمع الطرح ما يصل إلى 1.97 مليار جنيه (39.7 مليون دولار).

"بعد ما نبقى سهم متداول على البورصة نقدر نستعمل السهم دا كأنه عملة، إن إحنا نستحوذ على أصول جديدة عن طريق الأسهم اللي عندنا مطروحة.. (هذه) طرق مختلفة للتمويل بندرسها للتوسع والاستحواذات،" حسب فادي رأفت، وفق الرئيس التنفيذي للشئون المالية بالشركة.

بحسب رأفت، فإن بنيان تلقت رغبات من ملاك عقارات للحصول على أسهم بالشركة مقابل استحواذ بنيان على تلك الأصول، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد مدى زمني لتنفيذ هذا المقترح.

تستهدف الشركة الاستحواذ على مباني جديدة بمساحة تتراوح بين 8 - 15 ألف متر مربع خلال 18 إلى 24 شهر، وفق رأفت.

وستجري الشركة زيادة لرأس المال من خلال تخصيص ما يصل إلى 50.4 مليون سهم من إجمالي الأسهم المطروحة البالغة 362.9 مليون سهم، على أن يكون الاكتتاب في زيادة رأس المال مقتصر على المساهم الرئيسي البائع. وتعتزم الشركة استغلال حصيلة الزيادة لتمويل جزء من توسعاتها.

للمزيد: بنيان للتنمية والتجارة المصرية تخطط للتوسع وتدرس الاستحواذ على أصول مقابل أسهم

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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