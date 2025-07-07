تدرس شركة بنيان للتنمية والتجارة المصرية والعاملة بالاستثمار العقاري - التي يجري حاليا طرح عام أولي لأسهمها في بورصة مصر- التوسع محليا، كما تدرس إمكانية الاستحواذ على أصول جديدة مقابل أسهم، وفق مسؤولين من الشركة تحدثا لزاوية عربي على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة الاثنين.

تعمل بنيان في قطاع المباني الإدارية والتجارية كالمكاتب وعقارات التجزئة في شرق وغرب القاهرة، منذ نحو 17 عام، ولديها أصول يتم تأجيرها للشركات. ويمتد الاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة، خلال الفترة 6 - 15 يوليو، ويتوقع أن يجمع الطرح ما يصل إلى 1.97 مليار جنيه (39.7 مليون دولار).

"بعد ما نبقى سهم متداول على البورصة نقدر نستعمل السهم دا كأنه عملة، إن إحنا نستحوذ على أصول جديدة عن طريق الأسهم اللي عندنا مطروحة.. (هذه) طرق مختلفة للتمويل بندرسها للتوسع والاستحواذات،" حسب فادي رأفت، وفق الرئيس التنفيذي للشئون المالية بالشركة.

بحسب رأفت، فإن بنيان تلقت رغبات من ملاك عقارات للحصول على أسهم بالشركة مقابل استحواذ بنيان على تلك الأصول، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد مدى زمني لتنفيذ هذا المقترح.

أما بشأن التوسعات، قال شامل أبوالفضل الرئيس التنفيذي لبنيان، إن الشركة تركز حاليا على التوسع محليا.

وبحسب رأفت، تستهدف الشركة الاستحواذ على مباني جديدة بمساحة تتراوح بين 8 - 15 ألف متر مربع خلال 18 إلى 24 شهر.

وستجري الشركة زيادة لرأس المال من خلال تخصيص ما يصل إلى 50.4 مليون سهم من إجمالي الأسهم المطروحة البالغة 362.9 مليون سهم، على أن يكون الاكتتاب في زيادة رأس المال مقتصر على المساهم الرئيسي البائع. وتعتزم الشركة استغلال حصيلة الزيادة لتمويل جزء من توسعاتها.

وتمتلك شركة سكاي ريلتي هولدنج "SKY Realty Holding "- التابعة لكومباس كابيتال المصرية للاستثمار - نحو 99.9% من أسهم بنيان حاليا.

وبحسب شامل، سيصل رأس مال الشركة بعد الزيادة إلى نحو 1.9 مليار جنيه، وليس لدى الشركة حاليا خطط لإجراء زيادة رأس مال مستقبلا.

وقد تلقى الاكتتاب الخاص للشركة - الذي بدأ يوم 6 يوليو وينتهي 10 يوليو - إقبال من مؤسسات عربية، وفق شامل دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

للمزيد: بنيان المصرية قد تصدر صكوك أو سندات لتمويل توسعات

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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