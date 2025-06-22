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انخرطت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الصراع الإسرائيلي الإيراني، قصفت - في قرار غير مسبوق - مواقع نووية إيرانية، فيما قالت إيران إنها تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن نفسها بعد الضربات الأمريكية غير المسبوقة.

وحسب رويترز، يتوقع المحللون أن إيران قد تلجأ إلى إغلاق مضيق هرمز، أهم شريان نفطي في العالم، ومهاجمة القواعد العسكرية الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط، وتصعيد القصف الصاروخي على إسرائيل، وتفعيل جماعات بالوكالة ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية في جميع أنحاء العالم.

أسعار الدولار

اقترب سعر الدولار الرسمي، خلال تعاملات الأحد، من مستوى 51 جنيه في البنوك مواصلا ارتفاعه منذ اندلاع الصراع الإيراني الإسرائيلي.

وبالتعاملات الصباحية، سجل نحو 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.67 جنيه للشراء و51.49 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

بورصات

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنحو 1% في التعاملات الصباحية الأحد - حيث عطلة الأسواق الأمريكية - بعد أسبوع من التقلب بين خسائر كبيرة وتعافي طفيف بالأسبوع الأول من تلك الحرب بين إسرائيل وإيران.

وفي السعودية، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "تاسي" بنسبة 0.3% خلال تعاملات الاحد، وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4%، ومؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.14%. وأسواق الإمارات في عطلة الأحد.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5491 جنيه للجرام، بتعاملات الأحد الصباحية.

فيما سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4805 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4119 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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