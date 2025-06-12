تعتزم شركة يو للتمويل الاستهلاكي المعروفة بـ فاليو المرتقب إدراجها في بورصة مصر، إصدار سندات تمويل خلال الربع الرابع من العام الجاري لكنها لم تحدد القيمة بعد، حسب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع زاوية عربي.



تترقب فاليو - التي تأسست عام 2017 والتابعة لمجموعة إي إف جي القابضة للاستثمار المصرية - إدراج مباشر لأسهمها في بورصة مصر خلال الشهر الجاري. ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية هذا الأسبوع على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم الشركة تمهيدا للإدراج.



"لدينا خطط لإصدار سندات تمويل خلال الربع الرابع من العام الحالي، بهدف توسيع محفظتنا الاستثمارية،" وفق حسونة، مشيرا إلى أن تحديد قيمة الإصدار يتوقف على أسعار الفائدة في مصر.

ومنذ بداية العام الجاري، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 3.25%.



كانت الشركة قد أطلقت في أغسطس 2024 برنامج إصدارات توريق بقيمة إجمالية 16 مليار جنيه، ونفذت منه عدة إصدارات.

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توسعات

تعمل الشركة حاليا في مصر، وتستهدف التوسع في الأردن بالإضافة لدولة في شمال إفريقيا، حسب حسونة والتي من المتوقع تحديدها خلال الربع الأول من 2026.

أما في مصر، تعتزم الشركة استثمار ما بين 250 - 300 مليون جنيه في تطوير البنية التكنولوجية خلال العام الجاري، وتدرس إطلاق خدمات جديدة، وفق حسونة دون تفاصيل.



وتوقع حسونة، نمو حجم التمويلات التي تقدمها الشركة بنهاية العام الجاري بنحو 30% على أساس سنوي لأكثر من 20 مليار جنيه.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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