تعتزم شركة يو للتمويل الاستهلاكي المصرية المعروفة بـ" فاليو"- التي تنوي إدراج أسهمها بشكل مباشر في البورصة المصرية - إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه (19.8 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري، حسب وليد حسونة الرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي.

وتتبع فاليو شركة "إي إف جي" القابضة، والتي بدورها أعلنت هذا الشهر نيتها إدراج مباشر لفاليو في البورصة المصرية، مع توقعات بأن يتم الإدراج وبدء التداول خلال يونيو المقبل. وتأسست فاليو في 2017 ولديها حصة سوقية نحو 24% وتعمل في السوق المصري.

"عندنا سندات توريق.. منتظرين الموافقات عليها هتاخدلها مثلا حوالي شهر أو أكتر. في حدود المليار جنيه، دا باقي البرنامج القائم حاليا،" حسب حسونة مشيرا إلى أنه من المتوقع إصدار هذه السندات خلال الربع الثاني من العام.

كانت الشركة قد أطلقت في أغسطس 2024 برنامج إصدارات سندات توريق بقيمة إجمالية 16 مليار جنيه، ونفذت منه عدة إصدرات.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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