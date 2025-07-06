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طرح بنيان

يبدأ اليوم الأحد، الطرح العام الأولي لحصة من شركة بنيان للتنمية والتجارة المصرية العاملة بنشاط الاستثمار العقاري في بورصة مصر، لفئتي الطرح العام والطرح الخاص، ويستمر الطرح الخاص حتى 10 يوليو والطرح العام حتى 15 يوليو، وفق نشرة الطرح التي اطلعت عليها زاوية عربي.

ستكون بنيان التي تعمل في قطاع المباني الإدارية والتجارية كالمكاتب وعقارات التجزئة في شرق وغرب القاهرة، منذ نحو 17 عام، أول طرح عام أولي في البورصة هذا العام، والتي شهدت إدراجين مباشرين لأسهم شركتي جو جرين وفاليو.

ستبيع بنيان بحد أقصى 362.9 مليون سهم تمثل نحو 21.94% من رأس المال، ويتراوح النطاق السعري للطرح بين 4.96 و 5.44 جنيه مصري ( 0.1 و0.11 دولار).

للمزيد : تفاصيل الطرح العام الأولي لأسهم بنيان للتنمية والتجارة المصرية ببورصة مصر

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أسعار الذهب

وصباح الأحد، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4640 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3977 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5303 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 49.45 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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