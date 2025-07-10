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افتتاح أخضر

افتتحت البورصة المصرية تعاملات الخميس في المنطقة الخضراء، وارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس" بنسبة طفيفة بنحو 0.3% فوق مستوى 33.2 ألف نقطة.

أسعار الذهب

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4625 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3964 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5286 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.5 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.03 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

التضخم الأساسي

تباطأ المعدل السنوي للتضخم السنوي الصادر عن البنك المركزي المصري - والذي يستثني أسعار السلع شديدة التقلب - خلال شهر يونيو إلى 11.4% من 13.1% في مايو، حسب بيان للمركزي.

وقد تباطأ أيضا معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال شهر يونيو إلى 14.9% من 16.8% في مايو، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

للمزيد: موجز زاوية مصر: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يونيو

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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