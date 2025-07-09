تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

التضخم

تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر يونيو إلى 14.9% من 16.8% في مايو، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء.

جاءت قراءة التضخم أقل من المتوقع، حيث أشارت توقعات استطلاع نشرته رويترز إلى تباطؤ إلى 16.2% خلال يونيو.

كما تباطأ معدل التضخم في المدن على أساس شهري مسجلا قراءة بالسالب -0.1% من 1.9% في مايو.

استئناف

أعلنت البورصة المصرية، الأربعاء، استئناف التداول، بعد التنسيق المشترك بين جميع أطراف السوق والجهات المعنية، وذلك بعد أن أوقفت التداول الثلاثاء لمدة يوم نتيجة تعطل خدمات الإنترنت والشبكات بسبب حريق في سنترال كبير بالقاهرة.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الأربعاء، سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4625 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3964 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5286 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.7 جنيه للشراء و49.8 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.03 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

تراجع عجز الميزان التجاري

انخفض العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر أبريل بنسبة 9.5% إلى 3.42 مليار دولار، مقابل 3.78 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بدعم نمو الصادرات، حسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء.

وارتفعت قيمة الصادرات بنحو 19.5% إلى 4.10 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 4.4% إلى 7.53 مليار دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا