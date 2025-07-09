من المحتمل أن تطرح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، شركتها التابعة الوطنية للغازات الصناعية "غاز" للاكتتاب في السوق الرئيسية بتداول كأحد الخيارات الاستراتيجية التي يتم دراستها، حسب بيان من سابك الأربعاء.

ووفق البيان، لا تزال الدراسات مستمرة، وفي حال تقرر المضي في عملية الطرح، فإن ذلك سيخضع للحصول على الموافقات اللازمة. وتستهدف سابك تحسين محفظة الأعمال والتركيز على أعمالها الأساسية، وكذلك تعزيز المركز المالي والقيمة المضافة للمساهمين.

كانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن الطرح المحتمل قبل شهور قليلة في ظل تحديات تواجه شركات الكيماويات نتيجة ضعف الطلب وارتفاع التكاليف. وقالت التقارير حينها إن سابك تجري محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين بشأن إدراج محتمل لشركتها التابعة خلال العام الحالي.

نبذة عن الشركتين:

(حسب بيانات رسمية)

سابك: تأسست في عام 1976 وتعمل في مجال الصناعات البتروكيماوية، تمتلك أرامكو السعودية حاليا 70% من أسهمها، وهي مدرجة في البورصة السعودية.

الشركة الوطنية للغازات الصناعية "غاز": تأسست عام 1983 وبدأت أعمالها التجارية بعدها بعامين، تعمل في إنتاج وتوزيع الغازات الصناعية، ويبلغ رأس مالها نحو 248 مليون ريال سعودي (56.5 مليون دولار). تمتلك سابك 74% منها، فيما تمتلك شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" المدرجة بالبورصة السعودية نحو 9%.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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