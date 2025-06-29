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الغاز الطبيعي

بدأت شركة أبوقير للأسمدة تشغيل مصانعها تدريجيا، بعد استئناف ضخ الغاز الطبيعي للمصانع، حسب بيان للبورصة الأحد. كانت الحكومة اوقفت الغاز للمصانع بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية في وقت سابق من الشهر الجاري، لضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء.

وقد نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، أن مصر ستعيد استقبال الغاز الطبيعي من حقل ليفايثان الإسرائيلي تدريجيا، بكميات مخفضة تقل عن 200 مليون قدم مكعبة يوميا، والتي كانت قد وصلت إلى 800 مليون قدم مكعبة يوميا قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، والتي أدت لتوقف الضخ.

وخلال تعاملات الأحد، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30"، بنحو 0.6% إلى مستوى 33.2 ألف نقطة.

ضرائب

وافق مجلس النواب المصري، على تعديل تشريعي بشأن ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية والمستوردة، وذلك من خلال السماح للشركات برفع أسعار البيع للمستهلك، حيث يسمح بزيادة الحدين الأدنى والأقصى بنسبة 12% سنويا لمدة 3 سنوات تبدأ من نوفمبر المقبل، حسب وسائل إعلام محلية.

كما وافق على تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من كونها نسبة من السعر إلى ضريبة قطعية، على أن تكون الضريبة تصاعدية وفقا لزيادة نسب الكحول. مع النص على ان تزاد الضريبة بنسبة 15% سنويا لمدة 3 سنوات، ثم 12% بعد ذلك.

كما وافق على فرض ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام - الذي تشتريه الهيئة العامة للبترول - بنسبة 10%، لا تتعلق بالمنتجات البترولية.

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأحد، وتراجع سعر جرام عيار 21 بنحو 30 جنيه، مقارنة بأسعار الصباح.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4580 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3926 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5234 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

وسجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.2 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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