رفعت مجموعة كيلاني القابضة التونسية حصتها في الشركة التونسية للسيارات STA العاملة في تجارة السيارات المدرجة في بورصة تونس، إلى 68.45% بدلا من 54.06% من خلال عرض شراء إجباري، وفق بيانات البورصة.

وحسب القواعد المعمول بها في تونس، فإن المستثمر الذي تتخطى مساهمته نسبة الـ 40% من رأس مال الشركات المدرجة بالبورصة يكون ملزم بتقديم عرض شراء إجباري للحصة المتبقية. أصبحت مجموعة كيلاني المساهم الرئيسي في الشركة التونسية بعد إتمام عملية الاستحواذ نهاية يونيو.

وتسعى البورصة التونسية لزيادة عدد الشركات المدرجة، فيما يتوقع إدراج 3 شركات خلال العام الجاري بينها شركة نادي الترجي القابضة كأول شركة رياضية تدخل السوق.



تفاصيل سريعة

(وفق بيانات رسمية)

- تأسست الشركة التونسية للسيارات عام 2014 ومدرجة ببورصة تونس منذ 2022.

- تعمل الشركة التونسية للسيارات في استيراد وتسويق السيارات، وقطع الغيار وخدمة ما بعد البيع. وهي وكيل العلامة التجارية شيري الصينية.

- يبلغ رأسمالها 20 مليون دينار تونسي (5.9 مليون دولار)، وحققت الشركة صافي ربح خلال العام الماضي بنحو 5.8 مليون دينار مقابل 1.3 مليون دينار في 2023.

- تبلغ النسبة حرة التداول في البورصة 20% من أسهم الشركة، فيما يمتلك مساهمون آخرون بقية الحصص.

- أما المساهم الرئيسي وهو مجموعة كيلاني القابضة، فتأسست 1986 وتعمل في مجالات صناعية وخدمية.

(إعداد: وفاء بن موسى، تحرير: أحمد علي وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا