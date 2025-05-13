تأمل بورصة تونس أن تستقبل 3 شركات خلال العام الجاري، بينها طرح حصة 30% من شركة نادي الترجي القابضة الرياضية قبل الصيف، وفق بلال سحنون، المدير العام لبورصة تونس لزاوية عربي الثلاثاء.

ويعد نادي الترجي التونسي أحد أشهر الأندية الرياضية في تونس وإفريقيا، وقد أسس شركة قابضة تمهيدا لطرحها في البورصة، وحسب تقارير محلية ستكون هذه أول شركة رياضية تدرج في السوق.

"نتمنى أنه من هنا لآخر 2025 يتضافوا 3 (شركات) جدد، الترجي و2 آخرين،" وفق سحنون في مقابلة فيديو على هامش المؤتمر السنوي لأسواق المالية العربية المنعقد بتونس تُنشر لاحقا.

وأضاف سحنون، أنه يأمل أن يتم إدراج شركة نادي الترجي قبل الصيف، وقال إن متحصلات الطرح ستوجه إلى تمويل توسعات نادي الترجي في البنية التحتية.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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